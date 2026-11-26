Unter Hunderten Bewerben setzten sich zwei sächsische Kitas durch.

Berlin/Dresden - Sachsen kann sich gleich mehrfach freuen: Beim Deutschen Kita-Preis gehen drei Auszeichnungen in den Freistaat. Die "Kita in der Louise" in Dresden schaffte es auf den mit 25.000 Euro dotierten ersten Platz, wie die Organisatoren mitteilten.

Damit setzte sie sich unter bundesweit 660 Bewerbern als "Kita des Jahres" durch. Die Jury lobte die "Kita in der Louise" als herausragenden Bildungsort, an dem Familien über viele Jahre begleitet werden. Familienbildung, Kindertagespflege, Kita und Jugendarbeit seien unter einem Dach vereint.

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"Das Team beobachtet systematisch und macht aus Kinderideen Realität - vom Pokémon-Turnier bis zur Skater-Gruppe", hieß es. Gelobt wurde auch die Kooperation der Kita mit Tagespflege, Grundschule und Hort. Platz drei und ein Preisgeld von 10.000 Euro gehen an die "Kita Naseweis" in Oelsnitz im Erzgebirge, die zudem den Zusatzpreis "Attraktivität der Arbeit" mit einem Preisgeld von weiteren 2.000 Euro erhält. Sachsens Kultusminister Conrad Clemens beglückwünschte die beiden Einrichtungen.