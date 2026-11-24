Ein 28-jähriger deutscher Matrose wurde bei Wartungsarbeiten im Hafen von Marseille durch einen Schuss im Nacken verletzt. Die Täterfahndung ist im vollen Gange.

Ein 28-jähriger deutscher Mitarbeiter der Kreuzfahrtindustrie erlitt in der Nacht zum Sonntag einen schweren Verletzungsschaden durch Beschuss im autonomen Hafen von Marseille. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Saint-André, wo der Mann zu diesem Zeitpunkt eine Pause einlegte. Laut Angaben der französischen Tageszeitung " La Provence" handelte es sich bei dem Opferschicksal um einen Matrosen, der an Bord eines zur Wartung in ein Trockendock gelegten Kreuzfahrtschiffs arbeitete.

Sachverhalt des Anschlags in Marseille

Der deutsche Matrose saß zu dem fatalen Zeitpunkt unter einem zeltartigen Wetterschutz auf dem Kai. Plötzlich verspürte er einen stechenden Schmerz im Nackenbereich, der ihn aus seiner Ruhe riss. Trotz der schmerzhaften Verletzung war der 28-Jährige in der Lage, sich noch selbstständig zur Krankenstation des in der Nähe liegenden Kreuzfahrtschiffs zu bewegen. Dort stellten die medizinischen Fachkräfte fest, dass sich ein Projektil unter der Haut des Patienten eingraben hatte.

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Das Projektil verblieb dabei unterhalb des Nackens lokalisiert. Da keine unmittelbare Lebensgefahr für den Verletzten bestand, übernahmen Rettungskräfte den Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der genaue Identitätsnachweis des betroffenen Schiffes steht nach wie vor aus. Zu den möglichen Einsatzorten für die Werftarbeiten zählen die Schiffe AIDAmar, AIDAcosma sowie die Celestyal Journey. Beide betroffenen Reedereien AIDA Cruises und Celestyal Cruises haben auf Anfragen nach einer ersten Stellungnahme noch nicht reagiert.

Ermittlungsansätze und ballistische Spuren

Ermittler der französischen Polizei untersuchten die Unfallstelle sorgfältig auf physikalische Beweise. Sie entdeckten ein deutliches Loch in der Plane des Zeltes, unter dem der Deutsche seine Pause verbracht hatte. Die Quelle des Schusses und die Identität des Schützen sind jedoch derzeit völlig ungeklärt. Es bleibt offen, ob der 28-Jährige gezielt angegriffen wurde oder ob ein abgefeuertes Projektil ihn nur versehentlich traf.

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Medienberichten zufolge könnte es sich um ein Geschoss vom Kaliber 7,62 Millimeter gehandelt haben. Dieses Kaliber ist unter anderem für Sturmgewehre vom Typ Kalaschnikow typisch. Ein besonderes Detail der Verletzung ist, dass das Projektil in der Haut stecken blieb. Dies deutet darauf hin, dass das Projektil vor dem Aufprall an kinetischer Energie verloren haben könnte.

Mögliche Ursachen für diesen Kraftverlust sind eine lange Flugstrecke, das Abprallen an einer Oberfläche oder der Durchflug eines Hindernisses auf dem Weg zum Opfer. Diese Theorien sind bisher nicht wissenschaftlich belegbar. Die französische Zeitung "La Provence" berichtete ausführlich über diese ballistischen Unsicherheiten und den speziellen Charakter der Verletzung des deutschen Arbeiters.

Auswirkungen und aktuelle Lage im Hafen

Der Vorfall hat erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheitswahrnehmung im Hafen von Marseille. Der autonome Hafen ist ein zentraler Knotenpunkt für Kreuzfahrtschiffe und Werftarbeiten. Die Unklarheit rund um den Tathergang sorgt für Verunsicherung bei den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Reedereien. Besonders betroffen sind die Teams, die an den Schiffen AIDAmar, AIDAcosma und Celestyal Journey eingesetzt sind.

Die französische Justiz und die lokale Polizei arbeiten derzeit intensiv an der Aufklärung des Tathergangs. Es ist unklar, wie viele Personen im Umfeld des zeltartigen Wetterschutzes anwesend waren und ob weitere Zeugen ausfindig gemacht werden konnten. Die Untersuchung der Schusswaffe und die Analyse der Umgebungsdaten sollen Aufschluss über die Herkunft des Schusses geben.

Für die deutsche Reederei AIDA Cruises und die griechische Celestyal Cruises bedeutet der Vorfall einen erheblichen operativen Schock. Beide Unternehmen stehen unter Druck, klare Aussagen zur Sicherheit ihrer Mitarbeiter in fremden Häfen zu machen. Bisher bleibt die Identität des deutschen Matrosen sowie des zuständigen Schiffs geheim. Die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus ist stabil, aber die psychologische Belastung für den Betroffenen und seine Kollegen ist hoch.

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Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft auf Hochtouren. Die Behörden schließen keine Motive aus. Ob es sich um kriminelle Energie im Hafenbereich handelte oder um einen zufälligen Schuss aus der Stadt, ist noch nicht geklärt. Die Pressestelle des französischen Innenministeriums hat keine weiteren Details zur aktuellen Lage veröffentlicht. Die Ermittler konzentrieren sich derzeit auf die Auswertung von Videoaufzeichnungen aus der Nähe des Trockendocks.

Weitere Schritte und politische Einordnung

Die französische Politik und die Hafenbehörden stehen nun vor der Aufgabe, die Sicherheitsstandards im Bereich Saint-André zu überprüfen. Der autonome Hafen von Marseille ist ein hochsensibles Areal. Der Vorfall zeigt jedoch, dass auch dieser Bereich nicht vor Straftaten gefeit ist. Die Mitarbeiter der Kreuzfahrtunternehmen sind auf die Schutzmaßnahmen der Hafenverwaltung angewiesen.

Die deutschen Konsularvertretungen in Frankreich werden über den Vorfall informiert sein. Sie begleiten den Gesundheitszustand des 28-Jährigen und koordinieren bei Bedarf die Rückkehr in die Heimat. Die Wundversorgung im Nackenbereich erfordert sorgfältige medizinische Nachsorge. Das verbliebene Projektil wird forensisch ausgewertet, um Rückschlüsse auf die Waffe zu ziehen.

Die Medienberichterstattung, insbesondere durch "La Provence", hält das Interesse der Öffentlichkeit wach. Die spezifische Waffe vom Kaliber 7,62 Millimeter weckt Assoziationen zu bewaffneten Konflikten. Die Behörden betonen jedoch, dass der Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen im Hafen noch nicht belegt ist. Die Lage bleibt angespannt, aber kontrolliert.

Die Zukunft der Werftarbeiten an den Schiffen AIDAmar, AIDAcosma und Celestyal Journey hängt von der Klärung der Sicherheitslage ab. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Arbeiten vorübergehend ausgesetzt werden, bis der Täter festgenommen wurde. Die Reedereien müssen ihre Sicherheitsprotokolle für Mitarbeiter in Hafenstädten erneut überprüfen. Der Fall in Marseille dient als Warnsignal für die gesamte Kreuzfahrtindustrie.