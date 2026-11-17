Zwei Absolventinnen der HFF Potsdam-Babelsberg erhalten den Deutschen Kurzfilmpreis 2026. Yi-Chen Huang und Vika Kirchenbauer gewinnen für ihre künstlerischen Kurzfilme die hochdotierte Goldene Lola.

Am vergangenen Montag fand die siebzigste Verleihung des Deutschen Kurzfilmpreises, auch bekannt als Goldene Lola, in Deutschland statt. Die prestigeträchtige Auszeichnung für das kurze filmische Format ging unter sechs Preisträgerinnen und Preisträgern an zwei Produzentinnen aus der Filmproduktion Babelsberg. Yi-Chen Huang erhielt den Preis für ihren Animationsfilm Liquor, während Vika Kirchenbauer in der Kategorie Experimentalfilm für ihren Beitrag This suffocating now ausgezeichnet wurde. Diese beiden Werke aus dem Umfeld der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg stachen aus einer breiten Konkurrenz hervor und unterstreichen die internationale Strahlkraft der deutschen Kurzfilmszene.

Hochdotierte Auszeichnung für Kurzfilmform

Der vom Bund gestiftete Deutsche Kurzfilmpreis 2026 ist die höchstdotierte Ehre für Kurzfilme im Bundesgebiet. Die gesamte Preissumme beträgt 275.000 Euro, die auf die Gewinnerinnen und Gewinner verteilt werden. Im Vorfeld der Verleihung waren zwölf Produktionen für den Hauptpreis nominiert worden. Diese elf weiteren Kandidaten und Kandidatinnen hatten sich gegen 239 eingereichte Vorschläge durchgesetzt, was die hohe Konkurrenz und die sorgfältige Auswahl durch das Kuratorium verdeutlicht. Die Zahl der Bewerbungen zeigt die lebendige Kreativszene, die auch 2026 wieder ein hohes Niveau an erzählerischer und visueller Qualität vorweisen konnte.

Also read Das sind die 9 schönsten kniehohen Stiefel für den Winter 2026

Yi-Chen Huang gewinnt für Animationsfilm

Yi-Chen Huang, die als Studierende im Masterstudiengang Animationsregie an der HFF Potsdam-Babelsberg ausgebildet wird, präsentierte mit ihrem Film Liquor eine technisch anspruchsvolle Erzählung. Das animierte Werk arbeitet spezifisch mit Zeichnungen in Ölkreide, was dem Film eine besondere visuelle Textur verleiht. Die Jury begründete die Auszeichnung damit, dass der Film die über lange Zeit gewachsenen Schichten einer komplizierten Mutter-Tochter-Beziehung verdichtet darstellt. Diese emotionale Tiefe wird durch symbolische Elemente untermauert, wobei Wasser in seiner ambivalenten Kraft als zentrales Erzählelement fungiert. Die Handlung spielt in einem Setting, das von einer erkrankten Mutter und einem Taifun in den Straßen Taiwans geprägt ist, was eine Spannung zwischen persönlicher Sorge und äußerer Bedrohung erzeugt.

Experimentalfilm behandelt Polizeigewalt

Vika Kirchenbauer, eine weitere Absolventin der Regieabteilung der HFF Potsdam-Babelsberg, erhielt die Goldene Lola in der Kategorie Experimentalfilm. Ihr Werk This suffocating now verbindet unterschiedliche visuelle Ebenen zu einem kritischen Kommentar. Die Jury lobte die Zusammenführung von kollagenhaften Foto-Passagen, die Polizeigewalt auf Demonstrationen dokumentieren, mit Aufnahmen der Renovierung einer Mittelstandswohnung. Durch diese Gegenüberstellung entsteht ein Film, der sowohl auf einer persönlichen als auch auf einer höchst politischen Ebene angesiedelt ist. Die künstlerische Entscheidung, private Räume und öffentliche Konflikte ineinander zu überblenden, macht den Film zu einem zeitgeistigen Statement, das die Jury überzeugte und zur Auszeichnung führte.

Advertisement

Einfluss der Filmhochschule auf den Preis

Die Tatsache, dass zwei Preise an Absolventinnen der HFF Potsdam-Babelsberg gehen, unterstreicht die Bedeutung dieser Institution für die deutsche Filmschaffenden. Die Filmhochschule hat sich in den letzten Jahren als wichtiger Produzent innovativer Kurzfilme etabliert, die regelmäßig auf internationalen Festivals und bei nationalen Preisverleihungen präsent sind. Die Auszeichnungen für Huang und Kirchenbauer spiegeln nicht nur individuellen künstlerischen Erfolg wider, sondern auch die Qualität der Ausbildung und der Produktionsbedingungen an diesem Standort. Die beiden Filme zeigen ein breites Spektrum des aktuellen Kurzfilms, von der animierten Erzähltradition bis zur experimentellen Dokumentation, was die Vielfalt der an der Hochschule vermittelten Techniken und Themenbereiche beweist.

Kontext der Verleihung und Bedeutung

Die 70. Ausgabe des Deutschen Kurzfilmpreises markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Auszeichnung. Die lange Tradition des Preises seit 1954 macht ihn zu einer der wichtigsten Anerkennungen für das Genre. In einer Zeit, in der digitale Medien und neue Erzählformate an Bedeutung gewinnen, betont die Verleihung die Nachhaltigkeit und Relevanz des Kurzfilms als unabhängige künstlerische Disziplin. Die Auswahl der Gewinnerinnen 2026 zeigt, dass gesellschaftskritische Themen und persönliche Geschichten weiterhin im Zentrum des Interesses von Jurys und Publikum stehen. Die hohe Dotierung von 275.000 Euro ermöglicht es den Künstlern und Künstlerinnen, ihre Projekte fortzuführen und weitere Arbeiten zu entwickeln, die den deutschen Kurzfilm im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig halten.