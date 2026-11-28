Die Konjunktur in Deutschland zieht an, das spüren auch kleinere Firmen. Nach Jahren der Durststrecke schöpft auch der Mittelstand wieder Hoffnung. Mehrere Branchen schauen zuversichtlicher auf die nächsten Monate, wie eine neue Studie zeigt.

Besonders die Elektroindustrie, die vom KI-Boom profitiert, und die Chemiebranche sind laut Umfrage zuversichtlicher. Die Konjunktur in Deutschland zieht an, das spüren auch kleinere Firmen.

Nach Jahren der Durststrecke schöpft auch der Mittelstand wieder Hoffnung. Mehrere Branchen schauen zuversichtlicher auf die nächsten Monate, wie eine neue Studie zeigt. Mit der Konjunkturerholung in Deutschland wächst der Optimismus im Mittelstand. Im Herbst stieg die Geschäftslage unter mehr als 1000 befragten Unternehmen das dritte Mal in Folge, wie eine Studie der DZ Bank und des Bundesverbands der Volksbanken und Raiffeisenbanken zeigt.

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Demnach bewerten 74 Prozent ihre Situation als "gut" oder "sehr gut" und nur 26 als "schlecht" oder "sehr schlecht". Noch im Frühjahr hatten 71 Prozent der Befragten ihre Lage positiv und 29 Prozent negativ eingeschätzt. Der Saldo aus guten und schlechten Bewertungen übertraf damit erstmals seit dreieinhalb Jahren den langjährigen Schnitt. Besonders verbesserte sich die Geschäftslage bei Industrie- und Baufirmen, die von steigenden Exporten und höheren Staatsausgaben für Infrastruktur profitierten.