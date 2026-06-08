Deutscher Nationaltrainer Nagelsmann ruft Spieler zu Training auf und nominiert Assan Ouédraogo

Nach dem Einzug in die Nobel-Herberge The Graylyn Estate in Winston-Salem ruft Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Spieler am Montag zu einem öffentlichen Training auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University ein. Assan Ouédraogo, ein Spieler aus Leipzig, wurde für den verletzten Lennart Karl nachnominiert. Der Plan ist, dass Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung beim Mannschaftstraining einsteigt und im WM-Auftakt gegen Curacao im Tor steht.

Die deutsche Nationalmannschaft zieht am Montag ihr Turnierquartier in Winston-Salem ein und sorgt damit in der Stadt in North Carolina für ein wenig WM-Euphorie. Nach dem Einzug in die Nobel-Herberge The Graylyn Estate am Nachmittag bittet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Spieler um 18.00 Uhr Ortszeit zu einem öffentlichen Training auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University .

Die 3000 Tickets waren innerhalb von nur vier Minuten vergriffen. Ob Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung beim Mannschaftstraining einsteigt, ist noch offen. Der Plan ist aber weiterhin, dass der 40 Jahre alte Rückkehrer beim WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao im Tor steht.

Assan Ouédraogo ist schon seit Sonntag in Winston-Salem. Der Leipziger wurde für den verletzten Lennart Karl (Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel) nachnominiert.

'Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hochtalentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen', sagte Nagelsmann





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