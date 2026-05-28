Deutscher Neonazi in Madrid festgenommen

Der deutsche Neonazi Christian Klar wurde in Madrid festgenommen. Die spanische Polizei hatte ihn nach einem Prozess in Gera gefahndet. Klar war wegen Beleidigung, Körperverletzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung, Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz sowie das Abhalten verbotener, nicht angemeldeter Versammlungen angeklagt.

Europaweit wurde nach dem deutschen Neonazi Christian Klar (45) gefahndet. Die spanische Polizei hat ihn nun in Madrid aufgespürt und festgenommen. Klar sitzt nun in einem Gefängnis.

Die spanische Polizei hatte ihn nach einem Prozess in Gera gefahndet, an dem er nicht teilnehmen wollte. In dem Verfahren war er wegen Beleidigung, Körperverletzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung, Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz sowie das Abhalten verbotener, nicht angemeldeter Versammlungen angeklagt. Klar war auch für mehrere rechtsextremistische Demonstrationen in Ostthüringen verantwortlich. Er ist nicht zu verwechseln mit dem namensgleichen RAF-Terroristen.

Die Staatsanwaltschaft will die Auslieferung von Klar beantragen, aber es ist unklar, wie lange das Verfahren dauern wird. Klar könnte die Überstellung ablehnen, dann müsste sich ein spanisches Gericht mit dem Fall beschäftigen. Klar war in den 90er Jahren auch in Thüringen aktiv und war in mehreren rechtsextremistischen Gruppen Mitglied. Die Polizei hatte ihn auch wegen der Organisation von rechtsextremistischen Demonstrationen in Thüringen verfolgt.

Klar war auch in Kontakt mit anderen rechtsextremistischen Gruppen in Europa. Die spanische Polizei hatte ihn in Zusammenarbeit mit der thüringischen Polizei aufgespürt. Klar wurde in einem Gefängnis in Madrid untergebracht, wo er nun eintritt. Die Staatsanwaltschaft will nun die Auslieferung von Klar beantragen, aber es ist unklar, wie lange das Verfahren dauern wird.

Klar könnte die Überstellung ablehnen, dann müsste sich ein spanisches Gericht mit dem Fall beschäftigen





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