Deutscher Schiedsrichter Felix Zwayer erleidet Krämpfe während WM-Spiel und wird behandelt

Beim Frauen-WM-Spiel USA gegen Australien stürzt der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer am Spielfeldrand und muss wegen Krämpfen versorgt werden. Die Szene löst Diskussionen unter den TV-Experten aus.

Während des Gruppenspiels der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft zwischen den USA und Australien sorgte der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer für eine besorgniserregende Szene. Gegen Ende der Partie ließ sich Zwayer, der als einziger deutscher Unparteiischer für die WM 2026 nominiert ist, am Spielfeldrand zu Boden fallen und musste zunächst medizinisch versorgt werden.

Im Live-Kommentar bei Magenta äußerte sich Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich besorgt: Das sah überhaupt nicht gut aus. Laut Berichten hatte Zwayer offenbar Krämpfe, erhielt vor Ort Magnesium und konnte nach kurzer Behandlung das Spiel fortsetzen. Die ungewöhnliche Episode entwickelte sich schnell zum Gesprächsthema in der anschließenden TV-Analyse, wo die ehemaligen Fußballprofis Thomas Müller und Jürgen Klopp sowie Moderator Johannes B. Kerner das Erlebte kommentierten.

Kerner leitete die Diskussion mit einem scherzhaften Einwurf ein: Man kann sagen, er Zwayer ist der Einzige, den das Spiel in der zweiten Halbzeit umgehauen hat. Daraufhin nahm Müller das Wort und betonte den Willen zum Aufstehen: Hinfallen ist das eine, aber aufstehen ist das andere. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Aus deutscher Sicht habe ihm das Aufstehen etwas zu lange gedauert, meinte Müller mit einem Augenzwinkern, verwies aber darauf, dass man die Angelegenheit letztlich vergessen solle.

Kerner griff den Punkt auf und wies auf Ittrichs Aussage hin, dass der Vorfall für Zwayer selbst am unangenehmsten sei. Müller reagierte unverständlich: Ja, wenn es ihm unangenehm wäre, dann wäre er ja nach 10 Sekunden Behandlungspause... Er fügte dann trocken hinzu, dass man den Fitnesszustand hinterfragen müsse, wolle das aber nicht tun. Stattdessen schlug er vor, Zwayer einfach zu fragen, was er sich bei der Szene gedacht habe.

Klopp äußerte sich ebenfalls zur unglücklichen Situation und verwies auf die Leistungsbeurteilung von Schiedsrichtern: Wir haben doch vorhin besprochen, was ein Schiedsrichter tun muss, um weitere Spiele zu bekommen. Ich würde einfach mal annehmen, dass das möglicherweise nicht dazu beiträgt, und das tut natürlich leid für Felix Zwayer. Gleichzeitig lobte Klopp die insgesamt gute Leistung Zwayers, räumte aber ein, dass diese durch den Vorfall wahrscheinlich ein bisschen überschattet wird.

Für Zwayer, der aus Berlin stammt, war dieses Gruppenspiel ein besonderer Abend, denn er ist der einzige deutsche Schiedsrichter, der bei der WM 2026 im Einsatz ist





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