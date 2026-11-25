Der deutsche Schwergewichts-Weltmeister verteidigt seinen Titel am 28. November in Düsseldorf gegen Nelson Hysa. Ein Titelkampf vor 50.000 Zuschauern.

Der deutsche Schwergewichts-Weltmeister will seinen WM-Titel am 28. November im Düsseldorf er Fußballstadion erstmals erfolgreich verteidigen. Vor 50.000 Zuschauern tritt er dort gegen den Albaner Nelson Hysa (42) an.

Nach 94 Jahren des Wartens ist der Boxer der erste deutsche Box-Weltmeister im Schwergewicht seit Max Schmeling. In einem exklusiven Gespräch mit BILD blickt er vor dem Duell auf seine fünf wichtigsten Karrieremomente zurück.

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Vom Kirmes-Kampf zum Europameistertitel

Der Weg an die Spitze begann auf der Cranger Kirmes, wo der Boxer als 17-Jähriger in den Ring stieg. Sein Bruder überredete ihn zu dem Auftritt, obwohl er damals erst seit weniger als sechs Monaten boxte.

Der Gegner hatte bereits 30 bis 40 Amateurkämpfe absolviert. Der Bruder filmte den Kampf und lud ihn auf Facebook hoch, wo er sich stark verbreitete. Daraufhin meldete sich ein Kickbox-Trainer aus Wuppertal, bei dem der Boxer fortan trainierte und Şükrü Aksu kennenlernte. Aksu begleitet ihn bis heute und hat ihn nach eigener Darstellung des Boxers zum Weltmeister geformt.

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Im Juni 2016 gewann der Boxer in Magdeburg den Europameistertitel im Schwergewicht, obwohl ihm diesen Erfolg niemand zugetraut hatte. Der Gürtel genießt hohes Prestige, denn Tyson Fury und die Klitschko-Brüder haben ihn ebenfalls gewonnen.

Chisora-Kampf, Corona-Krise und die Rückschläge

Der Chisora-Kampf im November 2017 in Monte Carlo war eine große Chance, scheiterte fast an einem Hexenschuss und brachte dennoch keinen Durchbruch. Der Boxer wollte damals den Europameistertitel gegen Dereck Chisora verteidigen, der bereits einen großen Namen hatte.

Zwei Tage vor dem Kampf zog sich der Boxer beim Pratzentraining einen Hexenschuss zu, woraufhin im Umfeld über eine Absage beraten wurde. Ein Physiotherapeut kam ins Hotel, schickte ihn in eine heiße Badewanne und behandelte ihn bis zu fünf Mal am Tag. Eine Sitzung kostete 500 Euro.

Der Boxer gewann den Kampf und erhielt rund 120.000 Euro Kampfbörse. Den Sieg bezeichnete er später als wirtschaftlich wenig nützlich, da kaum jemand Notiz davon nahm und die erhofften großen Kämpfe ausblieben.

Danach folgte nach eigener Aussage die härteste Phase seiner Karriere. Ein geplanter Auftritt in Amerika mit Übertragung durch ESPN platzte ebenso wie eine mögliche Begegnung mit Tyson Fury Ende 2020, obwohl Verträge unterschrieben waren. Der Boxer berichtet von Panikattacken, Herzrasen und einem tiefen Loch in der Zeit der Corona-Pandemie.

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Durchbruch in Riad und Titel als Weltmeister

Der Durchbruch in die Weltspitze gelang mit dem Sieg gegen Arslanbek Makhmudov, den der Boxer im Dezember in Riad vorzeitig beendete. Den Auftritt hatten die Saudis für den Abend mit Anthony Joshua am 23. Dezember angesetzt.

Im Herbst 2023 kam der ersehnte Anruf aus Saudi-Arabien, wo seit geraumer Zeit die größten Box-Events der Welt stattfinden. Die Veranstalter suchten noch einen Gegner für den ungeschlagenen Makhmudov, den viele mieden. Der Boxer und sein Trainer sagten sofort zu.

Der Boxer setzte Makhmudov mit zahlreichen Leberhaken zu und gewann in der vierten Runde. Zehn von zehn Experten hatten Makhmudov als klaren Favoriten genannt. Anschließend besiegte er Frank Sanchez und Zhilei Zhang und verdiente in Riad erstmals richtig Geld.

Am 28. Juni dieses Jahres erfuhr der Boxer während eines Flugs nach Mallorca, dass er offiziell zum Weltmeister ernannt worden war. Sein Manager informierte ihn nach der Landung, und das Handy lief danach nach seiner Schilderung heiß. Er brauchte einige Tage, um die Situation zu begreifen.

Nun steht die erste Titelverteidigung an. Am 28. November tritt der Schwergewichtler im Düsseldorfer Fußballstadion vor 50.000 Zuschauern gegen Nelson Hysa (42) an, um den Gürtel erstmals zu behalten.