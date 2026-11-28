Der deutsche Schwergewichtsboxer Emanuel Odiase hat hohe Ziele, schon 2027 will er um die WM kämpfen. Im Europapark behauptet der Riese aus Heidelberg aber erst einmal seinen EM-Gürtel - und tut sich dabei schwer.

Emanuel Odiase bleibt Europameister und ungeschlagen. Der deutsche Schwergewichtsboxer Emanuel Odiase hat hohe Ziele, schon 2027 will er um die WM kämpfen. Im Europapark behauptet der Riese aus Heidelberg aber erst einmal seinen EM-Gürtel - und tut sich dabei schwer.

Emanuel Odiase bleibt Europameister des Boxverbandes IBF im Schwergewicht. Der 27-jährige Heidelberger bezwang Mike Perez aus Kuba am Freitagabend im Europapark Rust über zehn Runden einstimmig nach Punkten und feierte im 13. Profikampf den 13. Sieg .

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"Es war gut, man muss die Leiter ja langsam hochklettern. Perez ist ein guter Mann, er hatte ein paar Tricks auf Lager", sagte Odiase der ARD und deutete selbstkritisch an, nicht optimal vorbereitet in den Ring gestiegen zu sein. Odiase bestimmte weite Strecken des Gefechts mit seiner langen linken Führhand, tat sich gegen den leichteren und wendigeren Perez aber schwer. Der 41-Jährige spielte seine Routine aus und entzog sich immer wieder geschickt dem Schlagabtausch, Odiase hatte Mühe, klare Treffer anzubringen.