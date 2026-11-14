Deutscher Slalom-Sieg in Levi: Emma Aicher triumphiert vor Lara Colturi

Emma Aicher gewinnt den Slalom in Levi. Die Deutsche siegt vor Lara Colturi. Mikaela Shiffrin startet nicht. Maria Riesch lobt die Leistung.

Emma Aicher hat den Slalom-Wettbewerb in der finnischen Stadt Levi für sich entschieden. Die deutsche Skirennfahrerin sicherte sich den Sieg am Wochenende, nachdem sie bereits nach dem ersten Durchgang auf dem ersten Platz gelegen hatte. Im zweiten Lauf am Nachmittag bestätigte Aicher ihre starke Position und zog als deutsche Siegerin über die Ziellinie. Der Wettbewerb im Slalom folgte dem Riesenslalom-Start im Oktober und zeigte erneut die aktuelle Form der Top-Athletinnen.

Aichers souveräne Führung im Slalom

Die deutsche Athletin präsentierte sich am Samstagmorgen in der Top-Leistung und führte nach dem ersten Durchgang klar. Im Broadcast erwähnte sie, dass sie das Fahren mit der Startnummer Eins genossen habe. Sie könne sich konzentrieren und ihre eigenen Bewegungen durchziehen, ohne auf andere Fahrerinnen achten zu müssen. Für sie war die Situation im Training nicht anders als im Wettkampf, weshalb sie den zweiten Lauf ganz normal als Skifahren betrachtete. Nach dem Ziel ließ sie die Italienerin Lara Colturi hinter sich.

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Erfolge und Disziplinwechsel der Athletin

Aicher blickt auf eine erfolgreiche Winter-Vorbereitung zurück. Beim Auftakt in Sölden im Oktober erreichte sie im Riesenslalom den dritten Platz. Der Sieg ging damals an Paula Moltzan. Seitdem hat sie den Fokus auf den Slalom gelegt. Aicher bezeichnete den Podestplatz in Sölden als wichtige Motivation für die aktuelle Saison. Sie betonte jedoch, dass der Slalom eine andere Disziplin sei als der Riesenslalom. Der Umstieg erfordert spezifische Anpassungen und Konzentration.

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Erfahrungen und Einschätzungen von Profis

Felix Neureuther bewertete Aichers Leistung im Fernsehen sehr positiv. Er beschrieb ihr Fahrverhalten als schlau und souverän. Die ehemalige Skispezialistin Maria Riesch äußerte sich zur Potential der deutschen Athletin. Sie meinte, dass Aicher in allen Disziplinen stark sei. Riesch traue der Deutschen zu, ganz oben im Weltcup mitzuspielen. Diese Einschätzung stammt aus dem Rahmen des Powwow-Festivals in Düsseldorf. Die Diskussion über den Gesamtweltcup-Erfolg wurde dort geführt.

Abwesenheit der US-Star Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin fehlte beim Rennen in Levi. Die US-Athletin hat neun von zehn Slalom-Rennen im vergangenen Winter gewonnen. Sie verzichtet auf einen Start, um ihre Kräfte anders zu verteilen. Shiffrin konzentriert sich stärker auf Riesenslalom und Super-G. Auch in der kommenden Woche in Gurgl wird sie nicht starten. Dies gibt anderen Athletinnen wie Emma Aicher mehr Chancen auf Platzierungen.