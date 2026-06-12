Der 80er-Jahre-Hit 'Major Tom' soll bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gespielt werden. Der DFB hat sich entschieden, den Song als Torhymne zu verwenden, um die Fans glücklich zu machen.

Der deutsche Song ' Major Tom ' soll auch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gespielt werden. Nach Informationen der BILD soll die Torhymne nach deutschen Treffern in den Stadien erklingen.

Der 80er-Jahre-Hit 'Major Tom' ist seit März 2024 offizielle Torhymne des DFB und wurde auf eine virale Online-Petition der Fans reagiert. Der DFB hatte zuvor den Song 'Kernkraft 400' von 'Zombie Nation' abgelöst. Die deutsche Mannschaft will bei der WM mit einem Erfolgserlebnis in die Turnier starten. Am Sonntag soll die Mannschaft gegen Curaçao spielen, der erste Sieg ist für die deutsche Mannschaft ein wichtiger Schritt.

Es ist das erste Mal, dass die deutsche Mannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko spielt. Der DFB hat alle Landesverbände gebeten, ihre eigenen Lieder bei der Fifa einzureichen. Der Song 'Zeit, dass sich was dreht' von Herbert Grönemeyer ist der sogenannte 'Signature Song' und soll zu einem Zeitpunkt rund ums Spiel gespielt werden. Die Torhymne soll in den Stadien gespielt werden, wenn die deutsche Mannschaft einen Treffer erzielt hat.

Der 80er-Jahre-Hit 'Major Tom' ist ein bekannter Song in Deutschland und wird von vielen Fans geliebt. Der DFB hat sich entschieden, den Song als Torhymne zu verwenden, um die Fans glücklich zu machen. Die deutsche Mannschaft hofft, dass der Song die Fans motiviert und sie zum Erfolg führt. Der erste Sieg ist ein wichtiger Schritt für die deutsche Mannschaft, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Die Fans werden am Sonntag in den Stadien sein, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen. Es ist ein wichtiger Tag für die deutsche Mannschaft und die Fans. Der DFB hofft, dass der Song 'Major Tom' die Fans glücklich macht und die deutsche Mannschaft zum Erfolg führt





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