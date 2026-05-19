Deutscher Supercross-Star Ken Roczen gewinnt US-Meisterschaft in Salt Lake City

In Salt Lake City hat der deutsche Supercross-Star Ken Roczen unter dem Triumphwagen Suzuki die US-Meisterschaften gewonnen. Hunter Lawrence und mehrere andere Fahrer aus Deutschland waren anwesend und gratulierten dem Champion. Nach dem Finale sprach Ken Roczen über seine Taktik und seine Einstellung.

Neben dem emotionalen Champion Ken Roczen gab es in Salt Lake City auch einen bitter enttäuschten Verlierer. Hunter Lawrence ist in dieser Saison über sich hinausgewachsen, aber zu oft gestürzt.

Mehrere Fangruppen aus Deutschland in die USA geflogen, um in Salt Lake City beim größten Erfolg des deutschen Supercross-Stars Ken Roczen (Suzuki) dabei zu sein, darunter Jugendfreund Tim Koch. Noch nie zuvor hat ein deutscher Athlet die weltweit prestigethräglichste Meisterschaft im Supercross gewonnen. Am Montag berichtete über das Bildzeitung. Nun folgen hoffentlich weitere Medien.

Nach dem Saisonfinale in Salt Lake City erklärte Ken Roczen (Suzuki) seine Taktik und sprach über die mentale Seite dieses Wettbewerbs und weshalb er am Ende einige Fahrer geholt hatte. In einem an Dramatik kaum zu öbertreffenden Finale von Salt Lake City gewann Ken Roczen (Suzuki) als erster Deutscher in der Sportgeschichte die US-Supercross-Meisterschaften in Salt Lake City. Die aktuellsten News rund um die Uhr, von den Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans





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