Deutscher Tourist (73) stirbt nach Badeunfall auf Mallorca

Ein 73-jähriger Deutscher ist am Dienstag beim Baden in der Cala de ses Llises auf Mallorca ums Leben gekommen. Trotz Wiederbelebungsversuchen erlag er einem Herz-Kreislauf-Stillstand.

Am Dienstagmittag ereignete sich ein tragischer Badeunfall in der Cala de ses Llises auf Mallorca . Ein 73-jähriger Deutscher geriet beim Schwimmen in der beliebten Bucht zwischen der Siedlung Cala Fornells und dem Strand von Peguera Palmira in Schwierigkeiten.

Trotz sofortiger Hilfe durch Badegäste und Rettungskräfte verstarb der Senior noch am Strand. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar, doch erste Ermittlungen deuten auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand hin. Gegen 13.25 Uhr bemerkten Urlauber, dass der Mann im Wasser um Hilfe kämpfte. Sie zogen ihn an Land und leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Zeitgleich alarmierten sie die Rettungsschwimmer des nahegelegenen Strandes von Peguera Palmira, die etwa einen Kilometer entfernt stationiert waren. Als die Retter eintrafen, hatte der 73-Jährige bereits das Bewusstsein verloren und zeigte keine Lebenszeichen mehr. Die Wiederbelebungsversuche begannen sofort und dauerten über eine Stunde an. Insgesamt rückten vier Rettungswagen, mehrere Streifenwagen der Lokalpolizei von Calvià, die Guardia Civil sowie Freiwillige des Zivilschutzes an.

Trotz des massiven Aufgebots an medizinischem Personal und modernster Ausrüstung blieb jede Hilfe vergeblich. Die Sanitäter kämpften intensiv um das Leben des Deutschen, doch letztlich erlag er seinen schweren Herz-Kreislauf-Problemen. Um die Privatsphäre des Verstorbenen zu wahren und die Rettungsarbeiten ungestört durchführen zu können, errichteten die Einsatzkräfte Zelte am Strand. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen aus sicherer Entfernung.

Die Cala de ses Llises ist bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt, doch wie viele Buchten auf Mallorca kann auch sie bei bestimmten Wetterbedingungen oder Strömungen tückisch sein. Die örtlichen Behörden appellieren an Badegäste, stets die Warnhinweise zu beachten und im Notfall sofort Hilfe zu rufen. Der tragische Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Gefahren des Badens im Mittelmeer, insbesondere für ältere Menschen.

Mediziner raten, vor dem Schwimmen den eigenen Gesundheitszustand zu prüfen und bei Vorerkrankungen wie Herzproblemen besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Rettungsdienste auf Mallorca sind gut aufgestellt, doch schnelle Hilfe kann nicht immer den Tod verhindern. Die Gemeinde Calvià hat ihr Beileid ausgedrückt und bietet den Angehörigen des Verstorbenen Unterstützung an. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unglücks, eine Obduktion wurde angeordnet.

In den sozialen Medien und in lokalen Foren löste der Tod des deutschen Urlaubers Bestürzung aus. Viele Mallorca-Urlauber teilen ihre Trauer und erinnern an die Notwendigkeit von Achtsamkeit am Strand. Die Deutsche Botschaft auf Mallorca wurde eingeschaltet und kümmert sich um die Konsularhilfe für die Familie. Der Sommer auf der Insel ist traditionell die Hochsaison für Badeunfälle, weshalb die Behörden ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkt haben.

Dennoch bleibt das Risiko bestehen, wie dieser traurige Vorfall zeigt. Die Cala de ses Llises wird voraussichtlich in den nächsten Tagen wieder für den Badebetrieb freigegeben, doch die Erinnerung an den tragischen Tod des 73-Jährigen wird bleiben





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