Deutscher Wahlkampf-Debatte: Kanzlerkandidaten liefern sich TV-Schlagabtausch

Vier Kanzlerkandidaten, SPD, Union, Grüne und AfD, debattierten in einer TV-Runde über wichtige Themen wie Wirtschaft und Migration. Die Diskussionen waren teils kontrovers und lieferten Einblicke in die Positionen der Parteien.

Im Wahlkampf -Endspurt treffen die vier Kanzlerkandidaten von SPD , Union , Grüne n und AfD aufeinander. Die Streitthemen ähneln denen früherer Debatten - die Antworten größtenteils auch. Die vier Kanzlerkandidaten von SPD , Union , Grüne n und AfD lieferten sich in einer TV-Runde bei RTL einen heftigen Schlagabtausch. Zentrale Themen des Abends waren Wirtschaft und Migration . Aber auch die ein oder andere kuriose Frage wurde den Kandidaten in dem sogenannten 'Quadrell' gestellt.

Scholz bekräftigte abermals die Absicht, die irreguläre Zuwanderung nach Deutschland weiter zu reduzieren und weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan durchführen zu wollen. Er betonte, dass die Taliban ein 'Terrorregime' seien. Es gebe kein Land, das mit ihnen diplomatische Beziehungen unterhalte. Mit den Taliban zu verhandeln, sei ein 'Adelsschlag für dieses Regime'. Scholz sagte mit Blick auf die Zahl der Menschen, die ohne Einreiseerlaubnis ins Land kommen: 'Die Menschen wollen diesen Kontrollverlust in unserem Land nicht mehr haben.' Weidel bekräftigte die Forderungen, die Grenzen zu schließen.CDU-Chef Merz steht zur Forderung von Zurückweisung von Asylsuchenden an den Grenzen. Damit versuche man, sich über EU-Regeln hinwegzusetzen, so ZDF-Rechtsexperte Jan Henrich. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz strahlte bis in die Fernsehrunde aus. Vance hatte in München unter anderem erklärt, es gebe keinen Platz für Brandmauern - und indirekt Stimmung für die AfD gemacht. Deutschland habe aus der Erfahrung des Nationalsozialismus die Lehre gezogen, dass es keine Zusammenarbeit mit den extrem Rechten gebe. Merz betonte mehrfach, für die Union komme eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht infrage. Nach dem Auftritt von Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz fordern Bundeskanzler Scholz sowie auch Merz und Habeck von den USA, sich aus dem deutschen Wahlkampf rauszuhalten. Sie weise den Vergleich zurück. Der Kanzler erinnerte auch an Aussagen des AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland, Hitler und die Nazis seien 'nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte'. Weidel entgegnete daraufhin: 'Sie können mich hier heute Abend beleidigen, wie Sie wollen. Sie beleidigen damit Millionen von Wählern. Mich trifft das überhaupt nicht.' In Umfragen ist die AfD klar zweitstärkste Kraft, doch die Partei hat keine Machtoption, weil niemand mit ihr koalieren will.





