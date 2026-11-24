Kalter Frost und Schnee erreichen Deutschland. Der Winter setzt sich mit Minusgraden im Süden und Schnee in den Mittelgebirgen fest. Details zum aktuellen Wetter.

Der Winter ist in Deutschland angekommen und hat die Temperaturen sowie das Landschaftsbild markant verändert. Die kalte Luftmasse hat den Nord- und Südraum des Landes erreicht, wobei die Nachttemperaturen auf Werte zwischen null und minus acht Grad Celsius abgefallen sind. Diese extreme Kälte bleibt zunächst bestehen, da die winterliche Wetterlage laut Vorhersagen auch in den kommenden Tagen anhalten wird.

Schneehöhen und Temperaturen in den Bergen

Die höchsten Schneehöhen verzeichnen die Mittelgebirge, wo der Winter bereits deutlich abgeladen hat. Auf dem Feldberg im Schwarzwald in Baden-Württemberg, der eine Höhe von 1493 Metern erreicht, sind bereits zwanzig Zentimeter Schnee gemessen worden. Weitere Stationen berichten von sieben Zentimetern auf dem Fichtelberg, vier Zentimetern in Oberstdorf und zwei Zentimetern auf dem Brocken. Diese Messwerte verdeutlichen, dass der Schnee vor allem in den höheren Lagen liegt, während es im Tiefland oft nur kalt bleibt.

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Wetterverlauf und Kachelmannwetter Analyse

Experten wie der Moderator des Portals Kachelmannwetter bestätigen die winterliche Entwicklung. Er warnt davor, dass der Winter nicht überall zum dominierenden Thema wird, aber stellenweise weiß werden kann. Die Kälte hält an, wie auch Jan Jung gegenüber der Zeitung BILD erklärte. Am Dienstag sind Höchstwerte von weit über null bis fünf Grad nicht in Sicht. Im Norden und Osten sind einzelne Schneeschauer möglich, während sich anderswo nach Nebel und Hochnebel häufiger die Sonne zeigen kann.

DWD Vorhersage für den Süd- und Ostteil

Das Deutsche Wetterdienst (DWD) beschreibt den kommenden Wochenverlauf als eher kalt als schneereich. Im Süden Deutschlands, insbesondere im nördlichen Bayern, sind auch tagsüber Tiefstwerte bis minus sechs Grad möglich. Die nächste Frostnacht steht bereits an: In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen verbreitet auf minus zwei bis minus sieben Grad. Dabei besteht lokal die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen, was die Straßenbedingungen zusätzlich erschwert.

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Unwettersymptome und Nebelbildung

Am Mittwoch wird es vor allem im Süden ungemütlicher. Südlich einer Linie von der Eifel bis nach Oberfranken ziehen dichte Wolken auf, im Südwesten kann etwas Schnee fallen. Der DWD schließt örtlich Glatteis nicht aus. Von Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen zeigt sich nach Auflösung des Nebels dagegen zeitweise die Sonne. Bei Temperaturen zwischen minus zwei und plus vier Grad bleibt es auch tagsüber kalt, was das Gefühl der Kälte verstärkt.

Ausblick auf das Wochenende

Ein schnelles Ende des Winterwetters ist derzeit nicht in Sicht. In der Nacht zum Donnerstag fällt im Süden gebietsweise Schnee, was die winterliche Stimmung weiter festigt. Die Kombination aus tiefen Temperaturen, Nebel und lokalem Schneefall prägt den Alltag der Betroffenen. Die Meteorologen raten zu entsprechender Winterkleidung und Vorsicht bei der Fortbewegung auf glatten Straßen.