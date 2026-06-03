Deutscher Zertifikate Preis 2026: Ihre Stimme zählt

Die Verleihung des Deutschen Zertifikatepreises 2026 steht bevor und Sie können Ihre Stimme abgeben, um den besten Zertifikate-Emittenten zu wählen. Die Abstimmung dauert nur wenige Minuten und Sie haben die Chance, ein Smartphone zu gewinnen. Neben der Publikumsabstimmung fließen auch die Servicestudie von Feingold Research, die Umsätze der Emittenten und die Bewertung der Fach-Jury in das Ergebnis ein. Der Deutsche Zertifikatpreis ist eine renommierte Auszeichnung für Emittenten strukturierter Wertpapiere und schafft Transparenz im Markt für Anlage- und Hebelprodukte.

Ihre Meinung ist gefragt, denn der Deutsche Zertifikate Preis 2026 wird erneut an den besten Zertifikate-Emittenten vergeben. Die diesjährige Verleihung des Deutschen Zertifikatepreises 2026 steht bevor und zeichnet den besten Zertifikate-Emittenten aus.

Bis zum 31. Juli 2026 können Sie im Rahmen der Umfrage Ihre Stimme abgeben und ein Smartphone gewinnen. Neben der Publikumsabstimmung fließen zudem die Servicestudie von Feingold Research, die Umsätze der Emittenten in den jeweiligen Produktkategorien sowie die Bewertung der Fach-Jury in das Ergebnis ein. Der Deutsche Zertifikatpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Emittenten strukturierter Wertpapiere.

Damit ermöglicht er den Anlegern einen unabhängigen Blick auf Qualität, Angebot sowie Leistungen der Emittenten und schafft Transparenz im Markt für Anlage- und Hebelprodukte. Die Auszeichnung bewertet nicht nur die Anlage- und Hebelprodukte, sondern auch die Kategorien Produkt- und Servicequalität, Innovationskraft, Online-Broker und Informationsangebote. Die Abstimmung dauert nur wenige Minuten - über den folgenden Button gelangen Sie direkt zur Umfrage.

Damit Sie weiterhin wie gewohnt mit Turbo-Zertifikaten handeln können, sieht die neue Vorgabe der BaFin spätestens ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest vor. Das neue Kapitel der HSBC-Zertifikate-Masterclass führt Sie durch alle relevanten Themen und bereitet Sie darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren. Der Test gilt als bestanden, wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben. Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen.

Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite





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