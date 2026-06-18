Deutscher Zertifikate Preis 2026: Publikumsabstimmung und neue BaFin-Vorgaben für Turbo-Zertifikate

Die Umfrage zum Deutschen Zertifikate Preis 2026 ist bis Ende Juli 2026 geöffnet. Zudem informiert HSBC über die anstehende halbjährliche Wissenstest-Pflicht der BaFin für Turbo-Zertifikate und bietet eine kostenlose Masterclass zur Vorbereitung an.

Ihre Stimme ist gefragt für den Deutschen Zertifikate Preis 2026, der erneut an den besten Emittenten strukturierter Wertpapiere verliehen wird. Die diesjährige Verleihung steht bevor und zeichnet den besten Zertifikate-Emittenten aus.

Bis zum 31. Juli 2026 können Sie an der öffentlichen Umfrage teilnehmen und Ihre Stimme abgeben. Als Incentive wird unter den Teilnehmern ein Smartphone verlost. Neben der Publikumsabstimmung fließen in die Bewertung die Ergebnisse der Servicestudie von Feingold Research, die Umsätze der Emittenten in den jeweiligen Produktkategorien sowie die Bewertung einer Fach-Jury ein.

Der Deutsche Zertifikatepreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Emittenten strukturierter Wertpapiere. Er ermöglicht Anlegern einen unabhängigen Blick auf Qualität, Angebot sowie Leistungen der Emittenten und schafft Transparenz im Markt für Anlage- und Hebelprodukte. Die Auszeichnung bewertet neben den Produkten selbst auch die Kategorien Produkt- und Servicequalität, Innovationskraft, Online-Broker und Informationsangebote. Die Abstimmung dauert nur wenige Minuten und kann über einen entsprechenden Button direkt aufgerufen werden.

Gleichzeitig bereitet HSBC Anleger auf eine neue regulatorische Vorgabe vor. Die Bundesanstalt für Finanzen (BaFin) schreibt spätestens ab Juni 2026 für den Handel mit Turbo-Zertifikaten einen halbjährlichen Wissenstest vor. Um dabei zu helfen, hat HSBC die Zertifikate-Masterclass erweitert. Die neue Lektion führt durch alle relevanten Themen und bereitet Anleger darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren.

Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens sechs von acht Fragen richtig beantwortet wurden. Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten Anleger sich mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sind zu beachten.

Zudem sollte unbedingt auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere Informationen zu den Produkten sind unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf der Internetseite www.hsbc-zertifikate.de erhältlich. Wichtige rechtliche Hinweise: Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A. , Germany (HSBC) erstellt und dient ausschließlich der Information.

Es darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument und erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es ersetzt keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit nicht verbunden.

Das Dokument richtet sich nur an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen, insbesondere nicht für US-Staatsbürger, bestimmt. Angaben zur historischen Wertentwicklung und Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Performance. Bei Produkten in Fremdwährungen kann die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann sich ändern.

Die Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen wurden. HSBC übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Die gesetzlichen Basisprospekte, Endgültigen Bedingungen und Basisinformationsblätter sind über die Internetseite abrufbar. Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist keine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere.

Interessenten wird empfohlen, diese Unterlagen vor einer Anlageentscheidung zu lesen, um sich über potenzielle Risiken und Chancen zu informieren. Die beschriebenen Produkte können komplex und schwer zu verstehen sein





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