Deutscher Zertifikate Preis 2026: Publikumsvoting und neue BaFin-Vorgaben für Turbo-Zertifikate

Der Deutsche Zertifikate Preis 2026 zeichnet den besten Emittenten strukturierter Wertpapiere aus. Teilnehmer können bis Juli 2026 abstimmen und ein Smartphone gewinnen. Gleichzeitig bereitet HSBC mit einer erweiterten Masterclass auf den ab Juni 2026 verpflichtenden halbjährlichen Wissens test für Turbo-Zertifikate vor und informiert über Chancen, Risiken und regulatorische Neuerungen.

Ihre Stimme ist gefragt! Der Deutsche Zertifikate Preis 2026 ehrt erneut den herausragendsten Emittenten strukturierter Wertpapiere. Bis zum 31. Juli 2026 haben Anleger und Marktteilnehmer die Möglichkeit, im Rahmen einer öffentlichen Umfrage ihre Präferenz zu äußern und sich zudem die Chance auf den Gewinn eines Smartphones zu sichern.

Die Entscheidung über den Preisträger basiert auf einem mehrdimensionalen Bewertungsverfahren. Neben dem Publikumsvotum gehen die Ergebnisse der jährlichen Servicestudie von Feingold Research, die Umsatzdaten der Emittenten in den einzelnen Produktkategorien sowie das Urteil einer unabhängigen Fach-Jury in die Gesamtwertung ein. Diese renommierte Auszeichnung gilt als wichtiger Indikator für Qualität, Sortiment und Dienstleistungen im deutschen Markt für Zertifikate und Hebelprodukte. Sie schafft Transparenz und hilft Investoren, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Bewertet werden diverse Kategorien wie Produkt- und Servicequalität, Innovationskraft, das Angebot im Bereich Online-Broker sowie die Güte der bereitgestellten Informationsmaterialien. Die Teilnahme an der Umfrage, die nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, ist über einen zentralen Button auf der Aktionsseite möglich. Gleichzeitig bereitet HSBC als einer der führenden Emittenten seine Kunden auf eine neue regulatorische Vorgabe vor. Die Bundesanstalt für Finanzen (BaFin) verlangt spätestens ab Juni 2026 für den Handel mit Turbo-Zertifikaten den Nachweis eines halbjährlich zu erneuernden Grundwissens.

Um hierfür optimal vorbereitet zu sein, hat HSBC sein Bildungsangebot, die HSBC-Zertifikate-Masterclass, um ein neues Kapitel erweitert. Dieses führt Anleger systematisch durch alle relevanten Themen und ermöglicht es, den obligatorischen Wissenstest - bei dem mindestens sechs von zehn Fragen korrekt beantwortet werden müssen - sicher zu bestehen. Der Handel mit Zertifikaten und Hebelprodukten erfordert ein klares Verständnis der Funktionsweise, der potenziellen Chancen und vor allem der spezifischen Risiken. Besonders die Hebelwirkung birgt erhebliche Gefahren, die nicht unterschätzt werden dürfen.

Darüber hinaus ist die Bonität des Emittenten, also das Ausfallrisiko, ein zentraler Faktor bei der Anlageentscheidung. Weitere vertiefende Informationen zu den Produkten sind über die kostenlose Servicehotline 0800 4000 910 oder auf der HSBC-Website erhältlich. Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A. , Germany (HSBC) erstellt.

Es dient ausschließlich Informationszwecken und ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von HSBC nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Das Dokument ist ein Marketinginstrument und erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen an die Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Ein Handelsverbot (Frontrunning) für die besprochenen Produkte vor der Veröffentlichung besteht nicht. Das Dokument ersetzt keine individuelle Anlageberatung, die auf die persönlichen Verhältnisse des Anlegers zugeschnitten ist, und stellt auch kein verbindliches Zeichnungsangebot dar.

Die Zielgruppe sind ausschließlich Personen mit dauerhaftem Wohnsitz oder Sitz in Deutschland oder Österreich; es ist nicht für Empfänger in anderen Rechtsordnungen, insbesondere nicht für US-Staatsbürger, bestimmt. Historische Wertentwicklungen, einschließlich simulationbasierter Daten, sowie Prognosen zur zukünftigen Performance sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei Produkten, die in einer anderen Währung als Euro notieren, können Währungsschwankungen die Rendite sowohl erhöhen als auch mindern. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen des Investors ab und kann sich ändern.

Die präsentierten Informationen stammen aus Quellen, die HSBC für zuverlässig hält, wurden jedoch keiner eigenständigen neutralen Prüfung unterzogen. HSBC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Zusätzliche rechtliche Dokumente wie die Endgültigen Bedingungen und Basisinformationsblätter für jedes Wertpapier sind über die Suche nach der WKN oder den Produktbereich auf der Website abrufbar. Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin stellt keine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere dar.

Interessenten wird dringend empfohlen, den vollständigen Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, um sich umfassend über alle Risiken und Chancen zu informieren. Verschiedene genannte Indizes wie DAX®, TecDAX®, MDAX®, VDAX-NEW®, SDAX®, DivDAX®, X-DAX® und GEX® sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die genannten Finanzinstrumente werden weder von der ISS STOXX Index GmbH noch von der Deutsche Börse AG gesponsert, gefördert, verkauft oder anderweitig unterstützt





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