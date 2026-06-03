Deutscher Zertifikate-Preis 2026: Voting für den besten Emittenten und neue BaFin-Vorgaben

Die diesjährige Verleihung des Deutschen Zertifikate-Preises 2026 sucht den besten Anbieter strukturierter Wertpapiere. Anleger können bis Ende Juli abstimmen und ein Smartphone gewinnen. Gleichzeitig bereitet HSBC mit einer erweiterten Masterclass auf den halbjährlichen BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate vor, der ab Juni 2026 verpflichtend wird. Die Preisverleihung bewertet Produktqualität, Service, Innovation und Transparenz.

Der Deutsche Zertifikate -Preis 2026 zeichnet erneut den besten Emittent en strukturierter Wertpapiere aus. Anleger können bis zum 31. Juli 2026 an der Publikumsabstimmung teilnehmen und haben zudem die Chance, ein Smartphone zu gewinnen.

Das Ergebnis der Wahl setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: den Stimmen der Leser, der Servicestudie von Feingold Research, den Umsätzen der Emittenten in den Produktkategorien sowie dem Votum einer Fach-Jury. Die Auszeichnung gilt als eine der wichtigsten Branchenprämien und soll Transparenz im Markt für Anlage- und Hebelprodukte schaffen. Bewertet werden neben den Produkten selbst auch Kriterien wie Produkt- und Servicequalität, Innovationskraft, Online-Broker sowie das Informationsangebot. Die Teilnahme an der Umfrage ist bewusst einfach gehalten und dauert nur wenige Minuten.

Gleichzeitig macht HSBC auf eine neue regulatorische Vorgabe aufmerksam: Spätestens ab Juni 2026 müssen Anleger von Turbo-Zertifikaten und ähnlichen Produkten einen halbjährlichen Wissenstest der BaFin bestehen. Die HSBC-Zertifikate-Masterclass wurde um ein entsprechendes Kapitel erweitert, das alle relevanten Themen abdeckt und darauf vorbereitet, den Test mit mindestens sechs richtigen Antworten zu bestehen. Beim Handel mit Zertifikaten und Hebelprodukten ist es essenziell, die Funktionsweise, Chancen und insbesondere die Risiken zu verstehen.

Dazu zählen das erhebliche Verlustrisiko bei Hebelprodukten sowie das Emittentenrisiko, also die Gefahr einer Insolvenz des Herausgebers. Für weiterführende Informationen steht eine kostenlose Telefonhotline und die Website www.hsbc-zertifikate.de zur Verfügung. Wichtige Hinweise: Das Dokument ist eine Marketingkommunikation der HSBC Continental Europe S.A. , Germany.

Es ersetzt keine individuelle Anlageberatung und wurde nicht unter Beachtung der Unvoreingenommenheitsanforderungen für Finanzanalysen erstellt. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Bei Produkten in Fremdwährungen kann die Rendite durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Die steuerliche Behandlung ist individuell und kann sich ändern.

Die Informationen basieren auf Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, jedoch nicht neutral geprüft wurden; HSBC übernimmt keine Gewähr. Basisprospekte, Endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter sind über die Website abrufbar. Interessenten wird dringend empfohlen, diese Dokumente vor einer Anlageentscheidung zu lesen, um alle Risiken und Chancen zu verstehen. Die Products sind komplex und möglicherweise schwer verständlich





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zertifikate Hebelprodukte Deutscher Zertifikate-Preis Bafin Wissenstest HSBC Anleger Abstimmung Emittent Transparenz Regulierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Agenten übernehmen: Warum die Computex 2026 die Chip-Welt neu sortiert!Taipeh, 1. Juni 2026. Jensen Huang betritt die Bühne der Computex – und liefert keine Produktpräsentation, sondern eine Systemansage. Der CEO...

Read more »

WM 2026 und ein Blick in die Historie: DFB und die USA - Abflug, nasse Haare, StinkefingerDas DFB-Team ist auf dem Weg zur WM, die hauptsächlich in den USA ausgetragen wird. Da gab es schonmal eine WM. Von ihr ist vor allem ein Stinkefinger in Erinnerung.

Read more »

„Die Bachelors“ 2026: Wer muss die Villa am 3.6.26 in Folge 5 verlassen?Folge 5 von „Die Bachelors“ lief am 3. Juni 2026 bei RTL+. Hier gibt es alle Infos zu den ausgeschiedenen Kandidatinnen und einem freiwilligen Ausstieg.

Read more »

NASDAQ-Aktie Amazon vor Prime Day 2026: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuenAmazon hat den Prime Day 2026 für den 23. bis 26. Juni angekündigt und holt das Rabattereignis damit früher ins Jahr als gewohnt.

Read more »