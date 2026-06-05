Deutscher Zertifikatepreis 2026: Abstimmung, BaFin‑Wissenstest und HSBC‑Masterclass im Fokus

Der Deutsche Zertifikatepreis 2026 lädt zur öffentlichen Abstimmung ein, kombiniert mit einer BaFin‑Vorgabe zum halbjährlichen Wissenstest für Turbo‑Zertifikate. HSBC bietet eine Masterclass zur Vorbereitung und stellt umfangreiche Informationen sowie rechtliche Hinweise bereit.

Der Deutsche Zertifikatepreis 2026 steht kurz vor der Verleihung und bietet Anlegern die Möglichkeit, den besten Emittenten strukturierter Wertpapiere zu küren. Im Rahmen einer öffentlichen Abstimmung können Interessierte bis zum 31.

Juli 2026 ihre Stimme abgeben und haben zusätzlich die Chance, ein Smartphone zu gewinnen. Die Ergebnisermittlung beruht nicht ausschließlich auf der Publikumswahl: Die Servicestudie von Feingold Research, die Umsätze der Emittenten in den jeweiligen Produktkategorien sowie die Bewertung einer Fachjury fließen in die Gesamtwertung ein. Der Zertifikatepreis genießt hohes Ansehen, weil er einen unabhängigen Qualitäts‑ und Transparenz‑Check für Anbieter von Anlage‑ und Hebelprodukten liefert.

Dabei werden nicht nur die konkreten Produkte, sondern auch die Produkt‑ und Servicequalität, Innovationskraft, die Angebote von Online‑Broker*innen und die Informationsbereitstellung bewertet. Parallel zur Abstimmung weist HSBC auf die neue Vorgabe der BaFin hin, wonach Anleger ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest bestehen müssen, um weiterhin Turbo‑Zertifikate handeln zu dürfen. Die HSBC‑Zertifikate‑Masterclass unterstützt dabei, sämtliche relevanten Themen zu durchdringen und den Test mit mindestens sechs richtigen Antworten zu bestehen.

Der Kurs umfasst fundierte Erklärungen zur Funktionsweise von Zertifikaten und Hebelprodukten, die Chancen‑ und Risikoprofile sowie die besondere Gefahr von Hebelwirkungen. Ebenso wird auf die Bonität der Emittenten und das damit verbundene Ausfallrisiko hingewiesen, damit Anleger eine fundierte Risikoabschätzung vornehmen können. Wer weitere Informationen wünscht, kann die kostenfreie Hotline 0800 4000 910 nutzen oder die Website www.hsbc‑zertifikate.de besuchen. Das Begleitdokument enthält wichtige rechtliche Hinweise.

Es wurde von HSBC Continental Europe S.A. , Germany erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf es nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Material stellt keine unabhängige Finanzanalyse dar, kann keine Fachberatung ersetzen und ist nicht als Angebot zum Kauf von Wertpapieren zu verstehen.

Es richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und ist für US‑Staatsbürger und andere Jurisdiktionen nicht bestimmt. Historische Wertentwicklungen, Simulationen und Prognosen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Erträge dar; Währungs­schwankungen können die Rendite ebenfalls beeinflussen. Die steuerliche Behandlung von Investments hängt von den individuellen Verhältnissen ab und kann Änderungen unterliegen.

Die bereitgestellten Basisprospekte, Endbedingungen und Informationsblätter können über die Produkt‑Suche auf der HSBC‑Website eingesehen werden, und Anleger sollten diese Dokumente sorgfältig lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Chancen und Risiken umfassend zu verstehen





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