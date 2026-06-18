Deutsches Achtelfinale: Alexander Zverev gegen Yannick Hanfmann live in Halle

Am 18. Juni um 15:30 Uhr treffen Alexander Zverev und Yannick Hanfmann im Achtelfinale der Terra Wortmann Open in Halle aufeinander - kostenlos im Free‑TV und Joyn‑Stream.

Am Donnerstag, dem 18. Juni, findet im Rahmen der Terra Wortmann Open 2026 im westfälischen Halle ein mit Spannung erwartetes Achtelfinale statt, das die deutschen Tennisfans besonders begeistert: Das Duell zwischen dem Weltranglistenersten Alexander Zverev und dem freien Wildcard‑Spieler Yannick Hanfmann .

Beide Athleten haben in den vergangenen Wochen unterschiedliche Wege in das Turnier gefunden. Zverev, der nach seiner Siegesserie in den French Open das nächste große Turnier als Generalprobe nutzt, tritt mit dem klaren Ziel an, seine Form zu festigen und wertvolle Matchpraxis zu sammeln.

Hanfmann hingegen überrascht immer wieder das Feld - nach einem souveränen 6:2, 6:2 gegen den brasilianischen Joao Fonseca, bei dem er seine Offensivfähigkeit und mentale Stärke eindrucksvoll demonstrierte, steht er nun erneut als Außenseiter im Rampenlicht, jedoch mit dem Selbstvertrauen eines Spielers, der bereits bewiesen hat, dass er gegen höher gesetzte Gegner bestehen kann. Die Begegnung wird ab etwa 15:30 Uhr im Free‑TV auf Eurosport sowie im kostenlosen Joyn‑Livestream übertragen, sodass Tennisinteressierte im ganzen Land das Match live verfolgen können.

Die exakte Anstoßzeit kann je nach Dauer der vorherigen Partien leicht variieren, doch die Veranstalter haben zugesichert, dass das Spiel zeitnah nach den vorangegangenen Begegnungen beginnt, damit das Publikum nicht lange warten muss. Für die Zuschauer bedeutet dies, dass sie nicht nur ein hochklassiges Einzelmatch erleben, sondern auch ein Stück deutscher Tennis‑Tradition, das durch die Präsenz zweier heimischer Stars noch stärker hervorgehoben wird. Zverev nutzt die Open deutlich als Testgelände für die anstehenden Grand‑Slam‑Turniere.

Seine bisherige Saison war von wechselhaften Ergebnissen geprägt, und das Turnier in Halle bietet ihm die Möglichkeit, seine Aufschlagkraft, Rückhandpräzision und taktische Flexibilität unter Wettkampfbedingungen zu verfeinern. Hanfmann, der sich in der Vorrunde bereits als gefährlicher Gegner erwiesen hat, wird versuchen, den Druck seiner höheren Platzierung zu nutzen und Zverev mit aggressiven Grundschlägen und variablen Netzarbeiten zu überraschen.

Das Duell verspricht nicht nur sportlich hochkarätig zu werden, sondern auch ein interessantes Beispiel für die Dynamik zwischen etablierter Weltranglistenerster und aufstrebendem Nationalspieler zu liefern. Wer das Match verpasst, verpasst einen entscheidenden Baustein für die weitere Bewertung beider Spieler vor den nächsten großen Turnieren





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