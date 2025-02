Deutsches Biathlon-Team startet mit Bronze bei der WM in Lenzerheide

Das deutsche Biathlon-Team startete erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Lenzerheide mit einer Bronzemedaille im Mixed-Staffel-Wettkampf. Die Mannschaft setzte sich aus Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow zusammen. Frankreich sicherte sich den Sieg vor Tschechien.

Das deutsche Biathlon -Team startete mit einer hart erkämpften Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide . Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow sicherten dem Deutschen Skiverband (DSV) das erste Podium auf Schweizer Boden. Frankreich sicherte sich souverän den Sieg vor Tschechien , das sich unter den schwierigen Schneebedingungen als das schnellste Team erwies und Deutschland im Schlussdurchgang knapp abfing. \\\„Es war unglaublich schmerzhaft.

Ich bin froh, dass ich die Medaille ins Ziel gerettet habe“, sagte Schlussläufer Strelow, der unter Kopfschmerzen litt und zugab, „nicht ganz bei der Sache gewesen“ zu sein. Auch Preuß, die ihn im Mixed-Staffel-Lauf ablöste, musste mehrfach nachladen. Trotz dieser Schwierigkeiten verbesserte Preuß das Team dank einer guten Laufleistung vom sechsten auf den vierten Platz. Frankreich dominierte die Führung, während Norwegen die Strafrunde erwiesen bekam. „Es ist extrem hart heute, aber es ist für alle gleich“, beschrieb Preuß die schwierigen Bedingungen auf der Loipe und bemängelte, dass sie ihr Gleitgefühl nicht aufbauen konnte. Auch am Schießstand sei es mit zwei Nachladern „nicht das Gelbe vom Ei“ gewesen. \\\Philipp Nawrath, der im Männer-Part der Mixed-Staffel folgte, sorgte schnell dafür, dass sich das deutsche Quartett auf den dritten Rang verbesserte. Frankreich, angeführt von Eric Perrot, führte die Konkurrenz mit großem Abstand an. Im Stehendschießen patzte Nawrath jedoch dreimal und musste alle Nachlader nutzen, um die Strafrunde noch zu vermeiden. Das Ergebnis: Der DSV rutschte wieder auf Platz 4 ab. Nawrath übergab schließlich als Vierter knapp hinter den Medaillenrängen an den normalerweise schusssicheren Schlussläufer Strelow. Strelow musste sich mit dem Italiener Tommaso Giacomel und dem Tschechen Michal Krcmar abarbeiten. Währenddessen eilte Emilien Jacquelin für die Franzosen einem goldenen Auftakt bei diesen Titelkämpfen entgegen. Im Liegendschießen ging Strelow fehlerfrei durch und setzte sich von Tschechien und Italien ab, das durch Giacomel sogar in die Extrameter musste. Das letzte Schießen brachte dann den ersten Patzer des französischen Teams - Jacquelin musste in die Strafrunde. Das schadete jedoch den Franzosen nicht mehr, da der Vorsprung zu groß war. Strelow traf im Stehen fehlerfrei und schien Silber vor Augen zu haben. Doch Krcmar hatte die besseren Ski (und vielleicht auch Beine) und zog noch am Deutschen vorbei, der am Ende vor Norwegen mit Johannes Thingnes Bö Dritter wurde.





