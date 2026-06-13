Deutsches Darts-Duo souverän im Achtelfinale der Team-WM

Die deutschen Dartspieler Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben durch einen 4:2-Sieg gegen Neuseeland das Achtelfinale der Team-WM erreicht. Als Gruppensieger treffen sie nun auf Tschechien. Weitere部分八强队伍产生，比利时和奥地利等人的命运各不相同。

Deutschland fliegt weiter durch die Team-WM! Nach dem fulminanten 4:0-Sieg am Donnerstag gegen die Philippinen gewannen die deutschen Dart-Stars Martin Schindler (29) und Ricardo Pietreczko (31) auch gegen Neuseeland. 4:2 lautete der Endstand am Freitagabend.

Damit ist Schwarz-Rot-Gold als Gruppensieger ganz souverän ins Achtelfinale bei der Darts-Team-WM eingezogen. Und: Die Auslosung für die K.o. -Phase meinte es gut mit dem Duo. Am Samstagabend (ca. 21 Uhr, live bei DAZN) treffen die Deutschen auf Tschechien.

Keine leichte, aber eine mehr als machbare Aufgabe. Die Tschechen, für die Karel Sedlacek (47) und Adam Gawlas (24) an den Start gehen, gewannen ihre Gruppe souverän. Auf dem Weg ins Achtelfinale schlugen sie Indien (4:0) und Dänemark (4:1). Sie wollen Deutschland im Achtelfinale ärgern: das tschechische Duo um Karel Sedlacek (47/l.

) und Adam Gawlas (24)Im Falle eines Sieges würden im Viertelfinale höchstwahrscheinlich die Niederlande mit Darts-Legende Michael van Gerwen (37) und WM-Finalist Gian van Veen (24) warten. Es wäre die erste richtig dicke Aufgabe für Deutschland im Turnier. Doch so wie das deutsche Team bislang auftrat, brauchen sie vor keinem Gegner Angst zu haben. Besonders der Umgang mit Druck-Situationen ist beeindruckend.

Schon vor dem Spiel am Freitag gegen Neuseeland war klar: Durch den klaren Sieg am Donnerstag reicht ein Leg für das sichere Weiterkommen. Und das holte Pietreczko direkt zum Start in die Partie, stellte über die Doppel 5 auf 1:0. Schnell führte der Gastgeber 3:0. Dann verkürzte Neuseeland auf 3:1 - der erste Legverlust für Deutschland im Turnierverlauf.

Aber auch der tat nicht wirklich weh. Am Ende zogen es die beiden deutschen Profis, gewannen 4:2 und ließen die Frankfurter Eissporthalle explodieren. Foto: Harald Bremes/Jan HuebnerHistorisch wurde es im siebten Spiel des Abends. Debütant Trinidad und Tobago - das den meisten fans wahrscheinlich noch von der Heim-WM 2006 bekannt ist - schrieb am Freitag Darts-Geschichte.

Gegen das Duo aus Lettland spielten sich Joshua Balfour und James Walklin in einen Rausch, gewannen 4:2. Es ist der erste Sieg bei der Team-WM für den Karibik-Staat. Fürs Weiterkommen reichte es aber nicht, Lettland holte dennoch den Gruppensieg. Großes Glück hatten am Ende unsere Nachbarn aus Belgien.

Weil Slowenien 4:2 gegen Hong Kong gewann, schafften sie es über die Leg-Differenz doch noch ins Achtelfinale. Daran glaubte nach der 2:4-Auftaktniederlage gegen die Asiaten eigentlich keiner mehr. Jetzt geht es gegen den Vorjahressieger Nordirland. Weniger Glück als Belgien hatte Österreich.

Im direkten Duell um den Achtelfinal-Einzug führten die Ösis 3:0, ließen aber mehrere Match-Darts liegen. Gegner Frankreich bestrafte das konsequent, drehte das Spiel und gewann überraschend 4:3





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