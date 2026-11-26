Deutschland unterliegt Großbritannien im Davis-Cup-Halbfinale in Bologna. Alexander Zverev gewinnt, aber Struff und das Doppel-Paar verlieren entscheidend. Das Finale verpasst.

Das deutsche Davis-Cup-Team hat das Halbfinale in Bologna gegen die britische Auswahl deutlich mit zwei Siegen verloren. Damit ist der Traum vom ersten Triumph im prestigeträchtigen Nationenwettbewerb seit dem Jahr 1993 endgültig vorbei. Die britische Mannschaft sichert sich stattdessen den Einzug ins Finale, wo sie auf den Topfavoriten Spanien oder auf Österreich trifft.

Entscheidendes Doppel beendet deutsche Hoffnung

Henry Patten und Neal Skupski besiegten Kevin Krawietz und Tim Pütz im entscheidenden Doppelmatch mit 2:6 und 6:7 (6:8). Das Spiel dauerte insgesamt 1:41 Stunden und besiegelte das Aus für die deutsche Elf in der gut besuchten Arena von Bologna. Zuvor hatte Alexander Zverev mit einem knappen Sieg gegen Arthur Fery noch kurz Hoffnung geweckt, doch diese war nach der Doppel-Niederlage sofort wieder verflogen.

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Struff unterliegt Norrie trotz Rückkehr ins Spiel

Jan-Lennard Struff hatte zuvor sein wichtiges Einzel gegen Cameron Norrie verloren. Der einstige Top-10-Spieler Norrie, der auf Platz acht der Weltrangliste notiert war, zeigte eine starke Leistung und setzte sich mit 3:6, 6:3 und 2:6 durch. Struff kämpfte sich zwar in die Partie zurück, doch Norrie zeigte im Entscheidungssatz den längeren Atem.

Zverev siegt und stärkt Teammoral

Alexander Zverev lieferte im Einzel gegen Arthur Fery eine überzeugende Vorstellung und gewann ungefährdet mit 6:3 und 6:2. Das Spiel dauerte nur 71 Minuten. Zverev zeigte, dass sein zuletzt schmerzendes Sprunggelenk ihn nicht hemmte. Er verwaltete erfolgreich seinen dritten Erfolg über Fery in diesem Jahr und trug so zur 1:1-Entscheidung bei.

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Bittere Enttäuschung nach starker Saison

Für Alexander Zverev endet eine starke Saison mit zwei Grand-Slam-Siegen nun mit einer Enttäuschung im Davis-Cup. Das Team unter der Leitung von Michael Kohlmann mit einem Altersdurchschnitt von fast 35 Jahren erleidet die nächste bittere Niederlage nach den Halbfinal-Pleiten der vergangenen zwei Jahre. Kevin Krawietz und Tim Pütz waren selbstbewusst angereist, konnten aber ihre Topform aus den ATP Finals nicht abrufen.

Britische Fans und Ausblick auf das Finale

Die britischen Fans mit Trommeln und Tröten feierten ihren Erfolg in Bologna ekstatisch. Cameron Norrie spielte auf wie in besten Zeiten und ließ seine Gegner wenig zum Zuge kommen. Für Tim Pütz, der im kommenden Jahr seine Karriere beendet, war dies sein wohl letzter Davis-Cup-Auftritt. Die deutschen Spieler blieben trotz des Siegs von Zverev chancenlos, als es auf das Doppel ankam.