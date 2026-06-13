Deutsches Doppel Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ziehen ins Achtelfinale des Darts World Cup ein

Das deutsche Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben sich als Gruppensieger für das Achtelfinale des Darts World Cup qualifiziert. Sie gewannen mit 4:2 gegen Neuseeland und sicherten sich bereits früh in der Partie den Gruppensieg.

Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ziehen als Gruppensieger ins Achtelfinale des Darts World Cup ein: Das deutsche Duo gewann mit 4:2 gegen Neuseeland. Bereits vor Beginn der Partie stand fest: Das deutsche Doppel musste nur ein Leg für sich entscheiden, um den Einzug in die nächste Runde klarzumachen.

Mit dem 4:0-Auftaktsieg gegen die Philippinen verschaffte sich das deutsche Duo die perfekte Ausgangslage für die Achtelfinal-Qualifikation. Diesen nutzten sie eiskalt aus. Direkt das erste Leg entschieden Martin Schindler und Ricardo Pietreczko für sich. Damit sicherten sie sich bereits früh in der Partie den Gruppensieg und damit den Einzug ins Achtelfinale.

Trotz des frühen Leg-Gewinns wollte man natürlich auch die gesamte Partie für sich entscheiden. Dabei ließ das deutsche Duo keine Zweifel aufkommen, holte sich früh das Break und setzte sich schließlich mit einem souveränen 4:2-Erfolg durch. Noch bis Sonntag spielen Vertreter aus 36 Nationen in dem einzigen Mannschaftswettbewerb der Professional Darts Corporation um den WM-Titel. Das Finale findet am Sonntagabend um 21:30 Uhr in der Frankfurter Eissporthalle statt





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