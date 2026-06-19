Deutsches Football-Talent Adeola Werner wechselt zur Texas Tech

Adeola Werner, ein deutsches Academy-Talent, folgt in die Fußstapfen von Patrick Mahomes und wechselt zum College-Team der Texas Tech. Der Pass Rusher hat eine beeindruckende Karriere hinter sich und studiert nun Englisch, Chemie und Wirtschaft.

Ein weiteres deutsches Talent bereichert die NFL: Adeola Werner folgt in die Fußstapfen von Patrick Mahomes . Der talentierte Pass Rusher wechselt zum College-Team der Texas Tech und studiert dort Englisch, Chemie und Wirtschaft.

Werner hat eine beeindruckende Karriere hinter sich: Vom deutschen Football-Talent bei den Hamburg Blue Devils über die NFL-Academy bis nach Amerika. Der 1,93 m große und 111 kg schwere Athlet mit einer Spannweite von 2,16 m wurde von NFL-Academy-Coach Chase Baker als 'Monster' bezeichnet. Werner discovered the NFL Academy online and participated in its training program. Ein Freund, den er beim Spielen im Schnee kennenlernte, motivierte ihn, American Football auszuprobieren.

Bei den Hamburg Blue Devils entwickelte er seine Leidenschaft für den Sport und bewies sein Talent.

'Ich habe einen langen Weg zurückgelegt und jetzt ändert sich mein Leben... Zu viele Leute haben an mir und dem, was ich tue, gezweifelt, aber jetzt habe ich es allen bewiesen und es hat sich gelohnt!!! ', schrieb Werner auf Instagram





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