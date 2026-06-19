Deutsches Fußballteam unterzog sich Sicherheitscheck vor dem Flug

Das Deutsches Fußballteam wurde auf dem Mini-Flughafen Smith Reynolds Airport einem Sicherheitscheck unterzogen, bevor sie in den Flieger stiegen. Die Spieler trugen stilvolle Outfits und die Szenerie wurde von Ersatz-Keeper Alex Nübel fotografiert.

Deutsches Fußballteam auf Reise: Spieler unterzogen sich einem Sicherheitscheck , bevor sie in den Flieger stiegen. Die Pässe wurden kontrolliert, die Taschen durchsucht und die Spieler mit Metallscannern durchleuchtet.

Die Spieler trugen stilvolle Outfits, wie zum Beispiel Leroy Sané, der eine Sonnenbrille und eine gelbe Stoffmütze trug. Florian Wirtz kam mit einer Louis-Vuitton-Tasche in knalligem Blau an Bord, während Manuel Neuer seine Sachen in einer Retro-Adidas-Tasche transportierte. Felix Nmecha hatte eine Matte mit BVB-Logo in der Hand, als er in den Flieger stieg. Selbst die Spieler fanden das Boarding lustig, Ersatz-Keeper Alex Nübel fotografierte die Szenerie mit einer kleinen Kamera von der Gangway aus.

Bundestrainer Julian Nagelsmann folgte als erster an Bord, gefolgt von Spielern, Trainer und dann den übrigen DFB-Mitarbeiter. Das Deutsches Fußballteam wird nun auf Reise sein, um in verschiedenen Ländern zu spielen





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