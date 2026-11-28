Sie hat täglich Kontakt zu dieser Hollywood-Legende!

Doch das Leben im Rampenlicht hat für Schauspielerin Helena Zengel auch seine Schattenseiten. Ausgerechnet Hollywood-Star Tom Hanks ist für das junge Talent zu einer ganz besonderen Bezugsperson geworden.

Mit diesen bewegenden Worten beschreibt Helena Zengel im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ihre Verbindung zu einem der berühmtesten Hollywood-Stars. Was einst als gemeinsame Arbeit vor der Kamera begann, ist längst viel mehr als eine berufliche Bekanntschaft. Mittlerweile haben die beiden nach Angaben der Schauspielerin fast täglich Kontakt. Beim Dreh des Westerns „Neues aus der Welt” lernten sich die beiden Schauspieler kennen.

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Wie berühmt ihr amerikanischer Kollege war, spielte für die damals noch sehr junge Helena keine Rolle. Genau das habe Tom Hanks an ihr geschätzt. Für die heute 18-Jährige hat diese Verbindung auch einen sehr persönlichen Hintergrund.