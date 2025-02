Deutsches Ski-Team enttäuscht bei Weltmeisterschaft

Christian Schwaiger, der Bundestrainer des deutschen Ski-Teams, äußerte sich nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Skifahrer bei der WM-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm unzufrieden. Das Team schickt nur noch ein Duo in die Team-Kombination der Herren.

Ski-Bundestrainer Christian Schwaiger zeigte sich nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Skifahrer bei der Weltmeisterschaft- Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm unzufrieden. Als Schweizer Franjo von Allmen am Sonntag den Sieg einfuhr, waren die Leistungen der drei deutschen DSV-Fahrer laut Schwaiger „richtig schlecht“. Im neuen Zwei-Mann- Team -Format entsendet er nun nur das Duo Romed Baumann und Linus Straßer für den Team wettbewerb der Herren am Mittwoch.

Baumann erreichte in der Abfahrt Platz 20 und Simon Jocher Platz 30. Luis Vogt schied aus. Schwaiger hatte sich eine Top-15-, idealerweise eine Top-Ten-Platzierung gesetzt, die jedoch nicht erreicht wurde. „Wir müssen hinterfragen, was in den letzten Wochen schiefgelaufen ist“, sagte der 56-Jährige und betonte gleichzeitig die Notwendigkeit, positiv zu bleiben und sich für die weiteren Weltmeisterschaftsrennen zu verbessern.Das Herren-Speed-Team hatte in letzter Zeit mehrere Rückschläge erlitten. Zuerst traten im vergangenen Winter die früheren Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen und Josef Ferstl zurück, gefolgt von gesundheitlichen Problemen vor und während der laufenden Saison. Jocher kämpft seit Wochen mit einer Fersenprellung, Vogt erlitt im WM-Super-G am Freitag einen Sturz und zog sich Verletzungen an Hüfte und Knie zu. Schwaiger ist sich der schwierigen Umstände bewusst, sucht aber bewusst keine Ausreden. „Fakt ist, dass wir nicht zu den besten Athleten gehören“, sagte er und betonte, dass seine Fahrer zwar im Training oft Spitze seien, ihre Leistungen im Rennen aber nicht gestimmt hätten. In der Team-Kombination am Mittwoch wird Baumann die Abfahrt und Straßer den Slalom bestreiten. Im Einzeltorlauf zum Abschluss der Weltmeisterschaft am kommenden Sonntag ist Straßer dann einer der Medaillenkandidaten.





