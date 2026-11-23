Das deutsch-ukrainische Unternehmen Quantum WIY Industries setzt sein autonomes Abfangsystem SPYS erfolgreich gegen die schnelle russische Geran-5-K5-K ein. Mehr Details zur Technik.

Ein deutsch-ukrainisches Verteidigungssystem hat einen entscheidenden Durchbruch in der modernen Luftabwehr erzielt. Das Unternehmen Quantum WIY Industries (QWI) meldet den ersten erfolgreichen Abschuss einer hochmodernen russischen Drohne in der Nordukraine. Der Abfangjäger SPYS, eine gemeinsame Entwicklung von Software-Experten aus Deutschland und ukrainischen Hardware-Spezialisten, bekämpft dabei die besonders schnelle und gefährliche Geran-5-K5-K.

Neue Bedrohung durch superschnelle Drohnen

Jeden Tag richtet Russland hunderte Drohnenangriffe auf ukrainische Städte, Logistikrouten und die Energie-Infrastruktur aus. Die Intensität und Geschwindigkeit dieser Angriffe nehmen kontinuierlich zu, was die Abwehrmaßnahmen zunehmend erschwert. Die jüngste Entwicklung in diesem Krieg ist die Einführung der Geran-5-K5-K-Drohne, die von der ukrainischen Militärgeheimdienstbehörde GUR als nahezu einem kleinen Marschflugkörper gleichgestellt wird.

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Diese neue Drohne bereitet den ukrainischen Abfangjägern erhebliche Probleme, da sie Geschwindigkeiten von bis zu 1000 km/h erreichen kann. Laut dem ukrainischen GUR wird die Geran-5-K5-K bereits seit Anfang 2026 systematisch für Angriffe auf ukrainische Städte eingesetzt. Aufgrund ihrer Bauweise und ihrer hervorragenden Leistungsdaten könnte sie sogar offiziell als kleiner Marschflugkörper klassifiziert werden.

Technische Überlegenheit des SPYS-Abfangjägers

Der SPYS-Abfangjäger ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Software-Ingenieuren von Quantum Systems aus Deutschland und ukrainischen Hardware-Experten von WIY Drones. Quantum Systems liefert primär die entscheidende Software für das System und passt dessen Angriffssysteme mithilfe eines kontinuierlichen Feedback-Loops laufend an.

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Deshalb arbeiten die Entwickler eng mit ukrainischen Brigaden zusammen, um die Systeme kontinuierlich zu verbessern. Erfolgreiche Abfänge wie der jüngste zeigen, dass diese engen Kooperationsbemühungen unverzichtbar sind. Das Unternehmen begann zuvor mit STRILA gegen frühere Geran-Modelle, und SPYS sowie Skyron sind die gezielten Antworten auf die neuesten Bedrohungen.

Sobald das SPYS-System einen Auftrag erhält, startet es automatisch. Die autonome Steuerung bringt den Abfangjäger direkt zum Ziel, wo er die russische Drohne abschießen soll. Das SPYS ist dabei nahtlos in das ukrainische System zur Luftlageerfassung SkyMap integriert. Die Steuerung des Abfangjägers erfolgt per Fernbedienung über das Internet.

Leistungsmargen und Produktionskapazitäten

Die maximale Geschwindigkeit des SPYS-Abfangjägers liegt bei 480 km/h. Mit seiner Nutzlast kann er rund zehn Minuten fliegen, legt dabei jedoch maximal 30 Kilometer zurück. Die maximale Flughöhe des Systems beträgt vier Kilometer, was eine effektive Abwehr in den unteren und mittleren Höhenlagen ermöglicht.

Im Vergleich zur Geran-5-K5-K ist die neue russische Drohne mit vier Metern Länge deutlich kürzer als die bisherige Geran-5, die 6,5 Meter lang ist. Die Spannweite beträgt drei Meter. Die Geschwindigkeit der Geran-5-K5-K liegt bei mehr als 450 km/h, bei bestimmten Manövern sind sogar bis zu 1000 km/h möglich. Die maximale Flughöhe der Drohne beträgt 6 Kilometer.

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QWI produziert den SPYS-Abfangjäger direkt in der Ukraine. Er ist ein integraler Bestandteil des deutsch-ukrainischen Produktionsnetzwerks von Quantum Systems. Nach Angaben des Unternehmens stieg die Produktionskapazität im Jahr 2026 von Hunderten auf Tausende Einheiten pro Monat. Diese massive Skalierung ist notwendig, um den stetig wachsenden Bedarf an Abwehrsystemen zu decken. Die erfolgreiche Implementierung dieses Systems markiert einen wichtigen Schritt in der Verteidigungskapazität der Ukraine gegen die immer gefährlicher werdenden russischen Drohnenangriffe.