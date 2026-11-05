Deutsches Wetter: November-Sonne kehrt zurück

Sechs bis acht Sonnenstunden in Teilen Deutschlands am Donnerstag. Meteorologen erklären das Nebel-Lotto im November und warnen vor bewölktem Wetter am Freitag.

Die graue November-Kälte weicht am Donnerstag kurzzeitig strahlendem Sonnenschein, wobei Glück und geografische Lage über den Himmel entscheiden. In bestimmten Regionen Deutschlands sind sechs bis acht Sonnenstunden möglich, was im Vergleich zum monatlichen Durchschnitt von nur etwa zwei Stunden pro Tag ein echtes Wunder darstellt.

Meteorologische Details zum Wetterumschwung

Diplom-Meteorologe Dominik Jung bestätigt der Zeitung BILD, dass die Chancen auf ein fast durchgehend sonniges Wetter besonders hoch sind. Diese günstigen Bedingungen erstrecken sich geografisch von Niederbayern über Franken bis hin nach Südhessen und in Teile Nordrhein-Westfalens. In diesen Gebieten ist mit bis zu acht Sonnenstunden zu rechnen, wobei dies die maximal mögliche Ausbeute an Strahlungszeit für diesen Tagesabschnitt darstellt. Jung weist darauf hin, dass sich diese Situation durch die kurze Tageslänge Anfang November ohnehin kaum weiter intensivieren lässt.

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Auch Sachsen und Sachsen-Anhalt können sich laut Angaben von Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) über einen strahlenden Spätherbsttag freuen. Allerdings ist die Verteilung der Sonneneinstrahlung sehr ungleichmäßig. Während viele Regionen einen wunderschönen Tag erleben, bleiben andere完全 ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die Expertin beschreibt das Phänomen als ein sogenanntes Nebel-Lotto, bei dem die Sonne nicht flächendeckend zum Vorschein kommt, sondern in isolierten Flecken erscheint.

Stakeholder-Positionen und Wettermechanismen

Für die Regionen, in denen sich die Sonne nicht durchsetzen kann, sieht die Prognose hingegen düster aus. Betroffen sind das Alpenvorland bis zum Bodensee, die Ostseite der Schwäbischen Alb, das Thüringer Becken, Nordhessen, das südliche Niedersachsen sowie die Ostseeküste. In diesen Gebieten hält sich das graue Wetter hartnäckig, da die Sonne örtlich nicht in der Lage ist, die bestehende Nebeldecke zu durchbrechen. Laut dem YouTube-Kanal Kachelmannwetter startet der Donnerstag noch mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern, doch die Anzahl der Sonnengebiete nimmt im Verlauf des Tages zu.

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Der Meteorologe spricht von einem breiten Streifen in der großen Mitte des Landes, der von den Wolken befreit wird. Lediglich im extremen Süden und Nordosten könnte es länger grau bleiben. Schuld an dieser ausgeprägten Schichtung ist das Hoch Klaus, das sich über der Nordsee positioniert hat. Dieses Hochdruckgebiet bringt trockene Luft aus östlicher Richtung nach Deutschland, was für eine klare Trennung zwischen bodennahen Nebelschichten und höheren, sonnendurchfluteten Luftschichten sorgt.

Wirkung auf Bürger und zukünftige Entwicklungen

Dominik Jung erläutert, dass die November-Sonne an Intensität verloren hat. Das Durchbrechen der Wolkendecke ist vor allem dem Ostwind zu verdanken, der feuchte Luft durchmischt und trockenere Luftmassen heranführt. Wo dieser Mechanismus nicht funktioniert, bleibt die kalte und feuchte Luft unten gefangen. Auf wenigen Hundert Metern darüber strahlt die Sonne jedoch hell und klar, was zu einem extremen Kontrast zwischen den Wetterzonen führt. Schappert ergänzt, dass es nach der Nebelauflösung heiter wird und die Sonne teilweise den ganzen Tag lang scheint, insbesondere in den höheren Lagen.

Der Donnerstag fungiert somit als kurzfristiger Sonnen-Booster für die Bevölkerung. Dominik Jung rechnet die Werte vor, um die Einzigartigkeit des Wetters zu verdeutlichen. Der November bringt im Durchschnitt im gesamten Monat nur rund fünfundfünfzig Sonnenstunden. Das entspricht knapp zwei Stunden pro Tag. Wer morgen Glück hat, bekommt also so viel Sonne wie sonst in drei bis vier November-Tagen. Jung gibt den Rat, diese kurze Phase der Sonnenscheines zu nutzen und sich nach draußen zu begeben.

Diese Chance ist jedoch nur von kurzer Dauer, da sich der Himmel am Freitag wieder schließen wird. Die Bewohner in den betroffenen Regionen sollten die verbleibenden Stunden der Sonneneinstrahlung optimal nutzen, bevor die typische November-Wolkenformation zurückkehrt. Für die Betroffenen ist dies ein letzter Ausblick auf milderes und helleres Wetter, bevor die dunkle Jahreshälfte ihren vollen Einfluss zur Geltung bringt.