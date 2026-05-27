Deutsches WM-Quartier in North Carolina, Österreicher in Kalifornien: Laimer stichelt

Die deutsche Nationalmannschaft schlägt ihr WM-Quartier in Winston-Salem auf, während Österreich an der Pazifikküste residiert. Konrad Laimer neckt die DFB-Kollegen mit einem Harry-Potter-Vergleich.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Quartier für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA gefunden und überrascht damit viele Fans. Statt in einer glamourösen Metropole an der Küste schlägt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Zelte in Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina auf.

Die Stadt im Südosten der USA ist eine frühere Tabakhochburg mit rund 255.000 Einwohnern und liegt abseits der großen Zentren an der Ostküste. Das Hotel The Graylyn Estate, das die Mannschaft ab dem 7. Juni beziehen wird, erinnert optisch an eine mittelalterliche Burg und verfügt über 85 individuell gestaltete Zimmer, die über ein 55 Hektar großes Anwesen verteilt sind. Für die Trainingseinheiten nutzt die DFB-Elf die Anlagen der nahegelegenen Wake Forest University, die modernste Sportmöglichkeiten bietet.

Nagelsmann hatte das Gelände bereits im Winter besichtigt und sich von den Bedingungen überzeugt. Ganz anders die Österreicher: Sie haben sich für ein Luxusresort an der Pazifikküste entschieden. Das Ritz-Carlton Bacara in der Nähe von Santa Barbara, Kalifornien, bietet atemberaubende Ausblicke auf den Ozean und erstklassigen Komfort. Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer, der bei Bayern München unter Vertrag steht, kann sich ein kleines Späßchen nicht verkneifen: Ich glaube, die deutschen Kollegen sind neidisch.

Ich könnte mir vorstellen, dass sie neidisch sind. Dann fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu: Ich weiß nicht, wo die sind, in North Carolina oder sonst irgendwas, in Hogwarts … Diese Anspielung auf die Zauberschule aus den Harry-Potter-Romanen ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denn das Graylyn Estate hat tatsächlich etwas von einem verwunschenen Schloss. Laimer selbst ist voller Vorfreude auf die erste WM-Teilnahme Österreichs seit 28 Jahren: Es ist pure Vorfreude!

Eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist etwas ganz Großes, es ist das Größte. Ein geiles Gefühl! Ich war noch nie bei einer WM. Österreich war schon so lange gar nicht mehr bei einer WM.

Alles drumherum passt. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde auf Curacao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25.

Juni). Die Österreicher haben es mit Jordanien (16. Juni), Weltmeister Argentinien (22. Juni) und Algerien (27.

Juni) zu tun. Während sich die Spieler auf die Spiele konzentrieren, läuft nebenher noch die Vertragssituation von Julian Nagelsmann bei Bayern München. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, doch die Verhandlungen über eine Gehaltserhöhung von aktuell rund acht bis neun Millionen Euro pro Jahr stocken. Sportvorstand Max Eberl sagte dazu: Das sind einfach Gespräche, das sind Vorstellungen.

Da kommt man momentan nicht übereinander! Laimer, der den Poker aus nächster Nähe verfolgt, scherzte nach dem DFB-Pokalsieg gegen Stuttgart: Vielleicht wird Österreich Weltmeister und dann wirds noch teurer. Ob die deutsche Elf den Spott aus der österreichischen Ecke mit einem guten Turnier kontern kann, wird sich ab Juni zeigen. Eines ist sicher: Die Quartierwahl sorgt bereits vor dem ersten Anpfiff für Gesprächsstoff





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