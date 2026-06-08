Deutschland als "deutsche Karibik": Unterbewertete Reiseziele auf der Ostsee

Europa hat viel zu bieten, als nur die bekannten Urlaubsklassiker. Der Reisebuchverlag "Rough Guides" hat in seinem Buch "The Most Underrated Places in Europe" knapp 100 untersch"etzte Reiseziele pr"sentiert. Die "Daily Mail" stellte daraus zehn besonders reizvolle Küstenorte vor - darunter auch einen deutschen Geheimtipp.

Türkisblaues Wasser, weiße Str"anden, weite Natur - und das alles in Deutschland . Wer von Karibik tr"aumt, muss nicht ins Flugzeug steigen. Europa hat weit mehr zu bieten als die bekannten Urlaubsklassiker.

In seinem Buch "The Most Underrated Places in Europe" pr"sentiert der Reisebuchverlag "Rough Guides" knapp 100 untersch"etzte Reiseziele. Die "Daily Mail" stellte daraus zehn besonders reizvolle Küstenorte vor - darunter auch einen deutschen Geheimtipp. Auf Platz f"ur die vorgestellten Küsten-Geheimtipps landet die sogenannte "deutsche Karibik". Gemeint ist die rund 45 Kilometer lange Halbinsel Fischland-Darß-Zingst an der Ostsee.

Der Name kommt nicht von irgendwoher. An sonnigen Tagen schimmert das Ostseewasser stellenweise türkis. Kilometerlange weiße Sandstr"anden pr"gen das Bild. Die Kulisse erinnert eher an ein Fernreiseziel als an die deutsche K"uste.

Doch nicht nur demachen die Region besonders. Die Zeitung hebt die weitl"aufigen Küstenlandschaften, die ruhige Atmosph"are und die ausgedehnten Feuchtgebiete hervor. Die Halbinsel besteht aus Fischland, Darß und Zingst. Fischland ist vor allem f"ur das K"unstlerdorf Ahrenshoop bekannt.

Galerien und Ateliers bestimmen dort das Ortsbild. Der Darß steht f"ur wilde Natur und den berühmten Weststrand. Wälder und naturbelassene Landschaften ziehen Naturliebhaber an. Zingst bietet lange Sandstr"anden, eine lebendige Promenade und zahlreiche Freizeitmoglichkeiten





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