Deutschland: Auftragsmangel trifft Selbstständige hart

Mehr als jeder zweite Selbstständige in Deutschland klagt zu Jahresbeginn über einen Auftragsmangel. Das Ifo-Institut berichtet von einem deutlichen Rückgang der Geschäftsfreude und einer düsteren Prognose für die deutsche Wirtschaft.

Mehr als jeder zweite Selbstständige in Deutschland klagt zu Jahresbeginn über einen Auftragsmangel . 50,5 Prozent berichteten im Januar über einen Mangel an Aufträgen, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Im Oktober lag der Anteil noch bei 48,5 Prozent. Damit bleibt er bei den Selbstständige n deutlich über dem Wert in der Gesamtbevölkerung von 40,2 Prozent.

\u201cDie wirtschaftliche Durststrecke bei den Selbstständigen hat sich weiter zugespitzt\u201d, sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. \u201cDer Auftragsmangel bleibt ein zentrales Problem.\u201d Die Stimmung unter den Selbstständigen und Kleinstunternehmen hat zu Jahresbeginn einen neuen Tiefstand erreicht. Der »Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex« sank auf minus 24,9 Punkte, nach minus 23,4 im Dezember. Die Bewertung der laufenden Geschäfte sackte deutlich ab. Die Erwartungen für die kommenden Monate verbesserten sich zwar leicht, blieben aber weiterhin auf einem sehr schlechten Niveau. \Die wirtschaftliche Schwäche, die sich in der aktuellen Situation zeigt, ist nicht nur auf die Selbstständigen beschränkt. Sie spüren die Folgen der globalen Wirtschaftskrise und die steigenden Energiepreise, die ebenfalls die Verbraucher treffen. Die Konjunktur wird weiterhin schwach bleiben, was auch die Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind, betrifft. Im Gesamtjahr 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent, nachdem es 2023 schon ein Minus von 0,3 Prozent verkraften musste. Zwei Rezessionsjahre in Folge gab es zuletzt 2002/03. Der Bundesverband der Deutschen Industrie () rechnet für 2025 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent. Kommt es so, wäre dies die bislang längste Konjunkturflaute in der Geschichte der Bundesrepublik. \Die deutsche Wirtschaft steht also vor großen Herausforderungen. Selbstständige, Kleinstunternehmen und große Industriebetriebe müssen sich auf eine schwierige wirtschaftliche Lage einstellen. Es kann nicht auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft hoffen. Im Jahreswirtschaftsbericht der alten Regierung wurden die Prognosen abermals deutlich gesenkt. Wirtschaftsministe





