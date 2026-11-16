Deutschland: Baugenehmigungen fallen auf EU-Rang 25

Deutschland belegt bei neuen Baugenehmigungen nur Platz 25 in der EU. Mit 2,2 Wohnungen pro 1000 Einwohnern bleibt der Ausbau weit hinter politischen Zielen und Nachbarn zurück.

Deutschland verzeichnet im Jahr 2025 erneut einen deutlichen Rückgang beim Neubau von Wohnraum, was die Bundesrepublik in der Europäischen Union weit hinten einsortiert. Für rund 185.100 Wohnungen in neuen Wohngebäuden wurden im vergangenen Jahr Baugenehmigungen erteilt. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl bedeutet dies lediglich 2,2 neue Wohnungen je 1000 Einwohner. Dieser Wert platziert das Land auf dem 25. Platz unter den 27 EU-Staaten, wobei nur Slowenien mit 2,0 und Italien mit 0,9 Genehmigungen schlechter abschnitten.

Kritischer Rückgang der Bauaktivitäten

Im direkten Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Situation in Deutschland marginal verbessert, doch ein signifikanter Aufschwung ist nicht erkennbar. Gegenüber 2024, als nur zwei neue Wohnungen je 1000 Einwohner genehmigt wurden, liegt der Wert für 2025 bei 2,2. Dies stellt jedoch keineswegs eine Rückkehr zum Niveau vor der tiefgreifenden Baukrise dar. Im Jahr 2021 erreichte Deutschland mit 3,8 Genehmigungen je 1000 Einwohner den höchsten Wert des vergangenen Jahrzehnts. Seither beträgt der Rückgang des Bauvolumens rund 42 Prozent.

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Starke Positionierung der Nachbarstaaten

Während Deutschland zu den Schlusslichtern zählt, liegen sämtliche europäischen Nachbarn vor der Bundesrepublik. Im Durchschnitt wurden in den angrenzenden EU-Staaten rund 7,2 neue Wohnungen je 1000 Einwohner genehmigt, was mehr als dreimal so viele wie in Deutschland entspricht. Irland führt mit 6,4 Genehmigungen pro Tausend Einwohner deutlich an, gefolgt von kleineren Staaten wie Luxemburg mit 5,0. Auch Österreich, Belgien und Dänemark erreichen jeweils 3,5 Genehmigungen, die Niederlande 3,4 und Tschechien 3,1 pro 1000 Einwohner.

Die absoluten Spitzenplätze in der EU nehmen Malta mit 21,4 und Zypern mit 16,5 ein. Aufgrund der geringen Bevölkerungszahl können dort einzelne große Bauprojekte die Pro-Kopf-Werte statistisch stark beeinflussen, was den Vergleich mit großen Ländern wie Deutschland erschwert. Bemerkenswert ist zudem die positive Entwicklung in Spanien, das seinen Wert von 0,8 im Jahr 2015 auf 4,1 im Jahr 2025 steigerte. Portugal verbesserte sich im selben Zeitraum von 0,8 auf 3,8. In Deutschland lag der Wert 2015 bereits bei 3,1 Genehmigungen.

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Methodische Unterschiede der Statistik

Das Statistische Bundesamt meldet für 2025 insgesamt 238.500 genehmigte Wohnungen, was zunächst wie ein Widerspruch zu den Eurostat-Daten wirken könnte. Die Differenz ergibt sich jedoch aus der unterschiedlichen Abgrenzung. Destatis zählt auch Wohnungen, die durch Umbauten bestehender Gebäude entstehen, sowie Wohnungen in neuen Nichtwohngebäuden und Wohnheimen. Insgesamt entfallen davon 194.200 auf Wohnungen, darunter 9100 Plätze in neuen Wohnheimen. Ohne diese Gemeinschaftsunterkünfte verbleiben genau die rund 185.100 Wohnungen, die in den europäischen Vergleich von Eurostat einfließen. Eurostat berücksichtigt ausschließlich Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden und lässt Senioren- oder Studentenwohnheime außen vor.

Zinsen und politische Zielverfehlung

Der deutsche Anstieg von 2025 erfolgt auf einem historisch niedrigen Niveau und folgt auf drei Jahre sinkender Genehmigungszahlen. Eine wesentliche Ursache liegt im deutlichen Zinsanstieg. Nach Angaben der Bundesbank erhöhte sich der durchschnittliche Effektivzins neuer privater Wohnungsbaukredite von rund 1,3 Prozent im Jahr 2021 auf etwa vier Prozent bis Mitte 2023. Dadurch verteuerte sich die Finanzierung von Grundstücken und Bauprojekten erheblich. Gleichzeitig stiegen Material-, Energie- und Arbeitskosten, was dazu führte, dass Projekte, die bei niedrigeren Zinsen gerechnet hatten, verschoben oder aufgegeben wurden.

Die frühere Bundesregierung hatte sich das Ziel gesetzt, jährlich 400.000 neue Wohnungen fertigzustellen, davon 100.000 öffentlich gefördert. Dies entsprach bei der Bevölkerungszahl von 2025 rechnerisch etwa 4,8 Wohnungen je 1000 Einwohner. Mit derzeit 2,2 Genehmigungen schafft Deutschland nicht einmal die rechnerische Grundlage für die Hälfte dieses Ziels. Eine Baugenehmigung garantiert zudem nicht die Fertigstellung, da die Zeit zwischen Genehmigung und Bauende 2025 noch länger dauerte. Ende 2025 belief sich der Bauüberhang auf rund 760.000 Einheiten, was die anhaltende Verlangsamung im Markt verdeutlicht.