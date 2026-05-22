Deutschland baut immer weniger Wohnungen: Wohnungsnot und Baukrise

Die Zahl neuer Wohnungen in Deutschland ist seit Jahren stagniert. 2025 wurden nur noch 206.600 Wohnungen fertiggestellt, 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders bitter: Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland rund eine Million Wohnungen. Trotzdem stockt der Neubau weiter, aber viele Projekte bleiben auf Eis. Grund dafür sind hohe Baukosten, teure Kredite und Finanzierungsprobleme.

Deutschland baut immer weniger Wohnungen: 2025 wurden bundesweit nur noch 206.600 Wohnungen fertiggestellt, 18 Prozent weniger als im Vorjahr und der niedrigste Wert seit 2012.

Besonders bitter: Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland rund eine Million Wohnungen. Trotzdem stockt der Neubau weiter. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe schlägt Alarm. Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa sagt: "Hinter diesen Zahlen stehen Hunderttausende Familien, die keine bezahlbare Wohnung finden.

". Ein Bündnis aus Bau- und Wohnungsverbänden spricht sogar von einer "tieferen strukturellen Wohnbaukrise". Die Zahl neuer Wohnungen sei "schockierend niedrig". Besonders brisant: Obwohl Hunderttausende Wohnungen bereits genehmigt wurden, wird vieles gar nicht gebaut.

Ende 2025 lag der sogenannte Bauüberhang bei 760.700 Wohnungen. Bedeutet: Während in vielen Städten bezahlbare Wohnungen fehlen und die Mieten steigen, liegen genehmigte Bauprojekte auf Eis. Grund dafür sind vor allem hohe Baukosten, teure Kredite und Finanzierungsprobleme. Viele Bauherren verschieben Projekte oder geben sie ganz auf.

Für 35.700 verfielen die Genehmigungen sogar komplett, der höchste Wert seit 2002. GdW-Präsident Axel Gedaschko spricht deshalb von einem "Alarmruf".

"Die Menschen spüren das längst durch weiter steigende Mieten und fehlenden Wohnraum", so Gedaschko. Auch 2026 rechnet die Baubranche nur mit 210.000 bis 220.000 neuen Wohnungen, manche Verbände sogar mit weniger als 200.000. Pakleppa warnt: "Die Durststrecke bei den Fertigstellungen ist noch nicht vorbei.

". Zum ersten Mal seit Jahren gibt es wieder leichte Hoffnung. 2025 wurden rund 238.100 Wohnungen genehmigt, ein Plus von 10,6 Prozent. Doch selbst wenn jetzt wieder mehr genehmigt wird, werden diese Zahlen nicht ausgleichen, was die Wohnungsnot in Deutschland angeht. Bundesbauministerin Verena Hubertz (38, SPD) will den Wohnungsbau wieder ankurbeln.

Bundesbauministerin Verena Hubertz spricht bei den schwachen Zahlen von einem "Resultat der vergangenen Krisenjahre". Die aktuellen Zahlen seien "zu wenig"





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wohnungsnot Baukrise Bundesbauministerin Verena Hubertz Zentralverband Deutsches Baugewerbe Felix Pakleppa Gdw-Präsident Axel Gedaschko

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swiss Life Deutschland erwirbt TELIS Gruppe und festigt ihre Position als ein führendes Finanzberatungsunternehmen in DeutschlandHannover (ots) - - Swiss Life Deutschland erwirbt mit der TELIS Unternehmensgruppe und ihren rund 1.800 lizenzierten Beraterinnen und Beratern eines der führenden Finanzberatungsunternehmen des Landes.

Read more »

Baustatistik: So wenig neue Wohnungen gebaut wie seit 2012 nicht mehrWohnungsbau in Deutschland auf Tiefstand: 2025 wurden so wenige Wohnungen fertiggestellt wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Die Zahl der Genehmigungen steigt aber wieder.

Read more »

In Deutschland werden so wenige Wohnungen gebaut wie lange nicht mehr data-manual=titleDie Zahl neuer Wohnungen sinkt erneut deutlich und die Wohnfläche wird kleiner. Regional gibt es große Unterschiede. Bauministerin Hubig spricht von „schlechten Zahlen“. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Vergangenes Jahr knapp 207.000 Wohnungen in Deutschland gebautIn Deutschland sind im vergangenen Jahr so wenige Wohnungen gebaut worden wie zuletzt vor über zehn Jahren.

Read more »