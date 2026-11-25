In Deutschland sollen ukrainische Krampfdrohnen entstehen. Und das außerhalb von Russlands Reichweite. Dahinter steckt ein Joint-Venture.

für die Ukraine entstehen. Um das zu bewerkstelligen, wollen das internationale Softwareunternehmen Auterion und SkyFall aus der Ukraine ein Joint Venture bilden. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Unternehmen im Beisein der Wirtschaftsministerin Katherina Reiche unterzeichnet.

DasDas Land baut auch außerhalb erhebliche Kapazitäten auf, um weitere Drohnen zu bauen. Dafür tun sich Auterion und SkyFall zusammen. Die beiden Unternehmen haben bereits zusammen mehr als 50.000 sogenannte „Shrike“-Kampfdrohnen angefertigt und an die ukrainischen Streitkräfte geliefert. Das neue deutsche Werk soll unter dem Dach „SkyFall x Auterion“ zusätzliche Produktionskapazitäten außerhalb der Reichweite russischer Luftangriffe schaffen.

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Die Ingenieure sollen wöchentlich Feedback von Einheiten an der Front erhalten und können dieses in der deutschen Fertigung umsetzen. Anfangs soll sich die Produktion auf die Shrike-FPV-Plattform konzentrieren. Später soll das Joint-Venture auch noch SkyFall-Abfangdrohnen bauen, sowie Systeme für Angriffe in „mittlerer und großer Tiefe“. Jede Drohne beinhaltet eine SkyFall-Flugzeugzelle und Avionik plus Betriebssystem AuterionOS von Auterion.

Von dem Modell soll beiden Ländern – Deutschland und der Ukraine – Vorteile bringen. Deutsche Finanzmittel erreichen die ukrainische Front in Form moderner Drohnensysteme, im Gegenzug entstehen in Deutschland Arbeitsplätze in der Drohnenproduktion.

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„Ein Werk in Deutschland bietet den deutschen Streitkräften eine inländische Bezugsquelle für genau jene Drohnen, auf die sich ukrainische Einheiten Woche für Woche verlassen. “ – Lorenz Meier, Gründer und CEO von Auterion“ berichtet, dass die Softwarefirma sich mit dem deutschen Rüstungsriesen Rheinmetall zusammengetan hat. Die Partner wollten damals gemeinsam Software für Drohnen entwickeln. , diesmal hat sich Auterion mit der ukrainischen Firma Airlogix zusammengeschlossen.

Industriekreisen zufolge sollte dieser Auftrag um die 300 Millionen Euro kosten. Kampfdrohnen haben im Ukraine-Krieg eine spezielle Bedeutung bekommen. Sie sind vergleichsweise billig herzustellen und können bei taktisch geschickter Nutzung – so erst jüngst bewiesen mit der Versenkung eines russischen Kriegsschiffs in Libyen – viel teureres Kriegsgerät vernichten. Drohnenangriffe sind auch für die Treibstoffkrise in Russland verantwortlich.

Damit reagiert die Ukraine auf die russischen Angriffe, die seit Kriegsbeginn auf ukrainische Infrastruktur stattfinden. Eine Idee dahinter: Billige Drohnen zerstören teures Gerät, sei es russische Infrastruktur oder westliches, an die Ukraine gesponsertes Equipment. Auf Dauer führt das zu einem wirtschaftlichen Ungleichgewicht, das sowohl der Aggressor Russland als auch die angegriffene Ukraine ausnutzen wollen. Nach eigenen Angaben kann das Land pro Jahr um die zehn Millionen Drohnen produzieren.

Geplant ist ein Ausbau der Kapazitäten auf 20 Millionen Drohnen. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen? Voraussetzung für diese Einstellung ist ein Google-Konto. Die Einstellung selbst benötigt nur wenige Klicks. Dienstag, 24.11.2026 | 14:10