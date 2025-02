Deutschland bei der Biathlon-WM 2025: Kader, TV-Übertragung und Termine

Alle Infos zur Biathlon-WM 2025 in der Schweiz: Kader, TV-Übertragung, Termine und Medaillenchancen der deutschen Biathleten.

Biathlon -Weltmeisterschaft 2025 findet in der Schweiz statt. Die internationale Biathlon -Elite wird um Weltmeistertitel und Medaillen kämpfen. Wann die einzelnen Rennen stattfinden, welche TV-Sender die WM übertragen und welche Athleten für Deutschland an den Start gehen, gibt es hier alle Informationen. Die deutsche Biathlon -Mannschaft erlebt eine schwierige Saison. Das Podest ist für die deutschen Springer in weite Ferne gerückt.

Die Weltmeisterschaft gilt als Höhepunkt jeder Weltcup-Saison, doch auch dieses Jahr steht die deutsche Mannschaft unter enormen Leistungsdruck. Im vergangenen Jahr bei der WM in Nove Mesto enttäuschten die deutschen Biathleten und erreichten lediglich drei Medaillen. Andere Nationen, insbesondere Frankreich und Norwegen, dominierten die letzte WM und holten 25 von 36 möglichen Medaillen. Auch in diesem Jahr dominieren die beiden Länder im Weltcup der Männer und geben den Ton an. Unter den ersten fünf der Gesamtwertung stehen nur Franzosen und Norweger.Eine bittere Nachricht für den Deutschen Skiverband (DSV): Vanessa Voigt (27) beendet ihre Saison vorzeitig. Die Biathletin gab auf Instagram bekannt, dass sie in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten und somit auch die WM verpassen wird. Seit Weihnachten plagte Voigt einen schwerwiegenden Atemwegsinfekt, der zu längeren Pausen für die Thüringerin führte. Im WM-Kader der Frauen stehen Franziska Preuß, Selina Grotian, Julia Tannheimer und Sophie Schneider. Vor allem Weltcup-Führende Preuß präsentiert sich in bestechender Form und gilt als Mitfavoritin auf Medaillen. Die fünfte Athletin wird nach Vanessa Voigts Ausfall erst nach der Europameisterschaft Anfang Februar bekannt gegeben. Bei den Männern gibt es keine unerwarteten Veränderungen im Kader. Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller und Justus Strelow werden für den DSV an den Start gehen.Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen ARD und ZDF übertragen die Biathlon-WM im Wechsel. Bei Eurosport ist jedes Rennen zu sehen. Darüber hinaus bieten ARD und ZDF Livestreams auf sportschau.de und sportstudio.de an. Zwischen dem 12. und 23. Februar 2025 stehen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft zwölf Medaillenentscheidungen an. Los geht’s am Mittwoch, dem 12. Februar mit der Mixed-Staffel. Traditionell endet die WM am 18. Februar mit den Massenstarts der Frauen und Männer





