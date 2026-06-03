Deutschland bei der WM 2026: Der Spielplan und die Gegner

Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der WM 2026 in den USA und Kanada antreten. Der Spielplan des DFB-Teams ist nun bekannt und zeigt, dass die Mannschaft in der Gruppe E auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner treffen wird. Durch den neuen WM-Modus mit 48 Teams kommen nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten weiter. Das macht die Szenarien für die K.o.-Runde vielfältig.

Vom 11. Juni bis 19. Juli werden 48 Nationen um den Titel kämpfen. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14.

Juni. Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Durch den neuen WM-Modus mit 48 Teams kommen nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten weiter. Das macht die Szenarien für die K.o.

-Runde vielfältig. Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie Argentinien oder Brasilien auftauchen.

Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit Argentinien und Brasilien zwei der besten Mannschaften der Welt. Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie Argentinien, Brasilien oder Spanien.

Am 19. Juli in New York/New Jersey steht dann das Endspiel an, bei dem die deutsche Nationalmannschaft gegen den Sieger des Halbfinales antreten würde. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick ist gut vorbereitet und hat eine starke Mannschaft aufgebaut, um die Titelträume zu verwirklichen. Die deutsche Nationalmannschaft wird von vielen Fans unterstützt und hofft auf einen erfolgreichen Turnierverlauf





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deutschland WM 2026 Spielplan Gegner Kader Nominierungsbekanntgabe Teams Gruppenphase K.O.-Runde Sechzehntelfinale Halbfinale Finale Titelträume Fans Bundestrainer Hansi Flick Nationalmannschaft USA Kanada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Spielplan des DFB-Teams - Termine, Gegner und Anstoßzeiten beim TurnierHier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Read more »

WM 2026: Spielplan der deutschen Nationalmannschaft - Alle Termine, Gegner und mögliche Wege durch die KO-PhaseDie deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in die WM 2026. In Gruppe E trifft das Team auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Durch den neuen Modus mit 48 Teams haben auch die besten Gruppendritten eine Chance auf das Achtelfinale. Je nach Abschneiden warten im Sechzehntelfinale möglicherweise Top-Nationen wie Spanien, Italien oder Argentinien. Der endgültige Spielplan mit allen Anstoßzeiten und möglichen KO-Spielen von den Sechzehntelfinals bis zum Finale am 19. Juli in New York/New Jersey.

Read more »

WM 2026: Spielplan DFB-Team - Termine, Gegner und Anstoßzeiten von DeutschlandHier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Read more »

NASDAQ-Aktie Amazon vor Prime Day 2026: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuenAmazon hat den Prime Day 2026 für den 23. bis 26. Juni angekündigt und holt das Rabattereignis damit früher ins Jahr als gewohnt.

Read more »