Deutschland bereitet sich auf die WM vor

Deutschland schlägt Gastgeber USA im letzten Testspiel. Selbsties mit den Fans, Autogramme für die Kids - und ein 4:0 (0:0) gegen die Nachbarinsel Aruba in der Hauptstadt Willemstad: Deutschlands Auftaktgegner Curaçao hat trotz Stotterstarts eine gelungene WM-Generalprobe hingelegt. Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53.), Jeremy Antonisse (68.), Liviano Comenencia (83.) und Juninho Bacuna (90.+1) trafen für die Nummer 82 der FIFA-Weltrangliste - und verhinderten nach torlosem Pausenstand eine Blamage gegen die Nummer 190 des Rankings. Der niederländische Coach Dick Advocaat (78) hatte im ersten Durchgang nach dem 1:4 zuvor gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht. Die zunächst geschonten Stars sorgten dann aber noch für ein Torfestival. Der vom Königreich Niederlande unabhängige Insel-Staat Curaçao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas. Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen in unserem Liveblog zum

Der deutsche WM-Auftaktgegner dreht gegen Aruba erst im zweiten Durchgang auf. Bundestrainer Nagelsmann verweist auf eine positive Statistik und bei England ist nur Harry Kane in Form.

Deutschland schlägt Gastgeber USA im letzten Testspiel. Selbsties mit den Fans, Autogramme für die Kids - und ein 4:0 (0:0) gegen die Nachbarinsel Aruba in der Hauptstadt Willemstad: Deutschlands Auftaktgegner Curaçao hat trotz Stotterstarts eine gelungene WM-Generalprobe hingelegt. Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53. ), Jeremy Antonisse (68.

), Liviano Comenencia (83. ) und Juninho Bacuna (90. +1) trafen für die Nummer 82 der FIFA-Weltrangliste - und verhinderten nach torlosem Pausenstand eine Blamage gegen die Nummer 190 des Rankings. Der niederländische Coach Dick Advocaat (78) hatte im ersten Durchgang nach dem 1:4 zuvor gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht.

Die zunächst geschonten Stars sorgten dann aber noch für ein Torfestival. Der vom Königreich Niederlande unabhängige Insel-Staat Curaçao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas. Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen in unserem Liveblog zum





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