Deutschland beschleunigt Glasfaser- und Mobilfunkausbau: Branche investiert Rekordsummen

Politik und Telekommunikationsbranche haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um den Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunknetzen zu beschleunigen. Für 2026 sind Investitionen von über 10 Milliarden Euro geplant. Ziel ist weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungen.

Deutschland will den Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunk netzen massiv beschleunigen. Bislang werden viele Projekte durch langwierige Genehmigungsverfahren, komplizierte Auflagen und fehlende Infrastruktur ausgebremst. Um diesen Stillstand zu überwinden, haben sich Politik und Telekommunikationsbranche auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt.

Ziel ist es, die digitale Infrastruktur schneller verfügbar zu machen, Investitionen zu sichern und bürokratische Hürden abzubauen. Bei einem Spitzentreffen im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) unterzeichneten Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen und führenden Netzbetreibern ein Memorandum of Understanding (MoU) mit dem Titel "Das beste Netz für Deutschland". Die Kernpunkte: beschleunigter Ausbau, weniger Bürokratie und verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen.

Die Telekommunikationsbranche kündigte für 2026 Rekordinvestitionen an: rund 8,5 Milliarden Euro fließen in den Glasfaserausbau, weitere 2,4 Milliarden Euro in den Mobilfunk. Noch in diesem Jahr sollen 3,2 Millionen direkt nutzbare Glasfaseranschlüsse ("Homes Connected") und 2,5 Millionen vorbereitete Anschlüsse ("Homes Passed") entstehen. Dies soll die Grundlage für eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet legen, insbesondere in ländlichen Regionen, die bisher oft unterversorgt sind. Um die Ausbauprojekte effizienter zu gestalten, wird die Rolle der Bundesnetzagentur gestärkt.

Kommunen können künftig Hinweise melden, wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Fachkunde einzelner Unternehmen bestehen. Die Behörde prüft diese Fälle und kann bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, um Verzögerungen zu vermeiden und die Qualität der Arbeiten sicherzustellen. Ein weiterer zentraler Punkt des Pakts ist der offene Netzzugang (Open Access). Anbieter sollen ihre Infrastruktur stärker gemeinsam nutzen, sodass mehrere Unternehmen Dienste über dieselben Netze anbieten können.

Dies fördert den Wettbewerb, verbessert die Auslastung neuer Glasfasernetze und senkt Investitionsrisiken. Im Gegenzug verpflichten sich Länder und Kommunen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und digital zu gestalten. Dadurch sollen Planungs- und Bauzeiten deutlich verkürzt werden, was letztlich den Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft zugutekommt. Die Verbände begrüßen die Vereinbarung einhellig.

Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst bezeichnet das Papier als wichtigen Fahrplan für den Netzausbau und nennt die langwierigen Genehmigungen sowie die schwierige Standortsuche für Mobilfunkmasten als größte Hindernisse. Auch ANGA, BREKO, 1&1 Versatel, VATM und Vodafone unterstützen die Ziele des Memorandums. Sie fordern schnellere Verfahren, digitale Genehmigungen, den Abbau von Doppelstrukturen und einen diskriminierungsfreien Zugang zu bestehender Infrastruktur. Nach Ansicht der Unternehmen kann Deutschland nur mit einfacheren und schnelleren Prozessen zur Spitzengruppe bei der digitalen Infrastruktur aufschließen.

Der Pakt sei ein erster Schritt, aber weitere Anstrengungen seien nötig, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Insbesondere müssten die Kapazitäten der Planungs- und Genehmigungsbehörden gestärkt und der Fachkräftemangel im Baugewerbe adressiert werden. Insgesamt investiert die Branche in den kommenden Jahren zweistellige Milliardenbeträge, um Deutschland zukunftsfähig zu machen





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