Deutschland gewinnt in Berlin mit 5:0 gegen die Niederlande und sichert sich den Gruppensieg. Oranje erreicht trotz der höchsten Niederlage seit 1959 das Viertelfinale der Nations League.

Die Fußballnationalmannschaft der Niederlande hat am Montagabend in Berlin eine klare 0:5-Niederlage gegen Deutschland kassiert. Nach dem begeisternden Heimsieg gegen Griechenland landete Oranje damit hart auf dem Boden der Tatsachen. Das Spiel fand im Rahmen der Nations League statt.

Trotz des Debakels hat die niederländische Auswahl das Viertelfinale der Nations League erreicht. Der einzige Lichtblick für Oranje liegt somit im sportlichen Ergebnis der Gruppenphase, auch wenn die Niederlande in Berlin völlig verdient unterlagen.

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Deutschland gewinnt Gruppe mit 5:0 in Berlin

Deutschland gewann die Partie in Berlin mit 5:0 und sicherte sich damit den Gruppensieg in der Nations League. Die Niederlande belegen dadurch den zweiten Platz, beide Teams ziehen in das Viertelfinale ein.

Florian Wirtz erzielte beim deutlichen Sieg zwei Tore und bestritt damit sein letztes Spiel der Nations League gegen die Niederlande. Gruda und Wirtz gehörten laut mehreren Berichten zu den herausragenden Akteuren eines Abends, an dem die niederländische Mannschaft in Berlin klar unterlegen war.

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Die Höhe der Niederlage ist für Oranje besonders schmerzhaft. Laut einer Berichterstattung handelt es sich um die höchste Niederlage der Niederlande seit 1959.

Stimmen zur Niederlage von Oranje

Die Medien bewerteten die Vorstellung der Niederlande überwiegend als deutlich schwächer als die Leistung Deutschlands. Mehrere Schlagzeilen sprachen davon, dass die Mannschaft nach der Euphorie der vergangenen Tage zerlegt wurde.

Die dänische Zeitung Ekstra Bladet bezeichnete die Partie als gewaltsame Erniedrigung und beschrieb, dass Deutschland die Niederlande zerstört habe. Andere Stimmen sahen in der Leistung Deutschlands eine Glanzleistung, die das lange kritisierte Team überzeugend zeigte.

Jürgen Klopp wurde in mehreren Berichten im Zusammenhang mit der Entwicklung der deutschen Mannschaft genannt. Die Schlagzeilen sprachen von einer "Klopp-Maschine", deren Arbeit nun Früchte trage, während Klopp in einem Bericht zudem als Gegenspieler von Xavi dargestellt wurde.

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Viertelfinale der Nations League trotz Niederlage

Für die Niederlande bleibt das Viertelfinale der Nations League das wichtigste Ergebnis der Partie in Berlin. Die Mannschaft qualifizierte sich trotz der 0:5-Niederlage für die nächste Runde des Wettbewerbs.

Für Deutschland endet die Gruppenphase mit dem Gruppensieg und dem Einzug in das Viertelfinale. Die Partie beendete zugleich die Serie von Xavi ohne Niederlage, wie mehrere Berichte festhielten.

Weitere Termine für das Viertelfinale nannte die Quelle nicht. Fest steht jedoch, dass sowohl Deutschland als auch die Niederlande ihre Gruppenphase in Berlin abgeschlossen haben und sich für die K.-o.-Runde der Nations League qualifiziert haben.