Deutschland gewinnt souverän mit 5:0 gegen die Niederlande. Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck glänzen mit Toren und Vorlagen in einem dominanten Auftritt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Länderspiel gegen die Niederlande mit einem deutlichen 5:0-Sieg abgeschlossen. Das match wurde als Heimspiel für den gebürtigen Berliner Nico Schlotterbeck ausgetragen, der an alter Wirkungsstätte auftrat. Die deutsche Elf dominierte das Spielgeschehen von der ersten Minute an und bestrafte die Niederlande für defensive Schwächen konsequent.

Florian Wirtz dominiert das offensive Spielgeschehen

Florian Wirtz war der Schlüsselspieler für Deutschland im offensiven Mittelfeld und initiierte den gesamten Erfolg. Er startete das 1:0 durch eine präzise Vorarbeit und stellte nach einer Stunde Spielzeit mit einem Traumtor aus 18 Metern den 2:0-Endstand her. Wirtz gewann den Ball am niederländischen Strafraum und nutzte seine Technik, um den Ball im Tor zu platzieren. Zusätzlich bereitete er das 4:0 vor und leitete das Tor selbst ein, bevor er nach 75 Minuten von der Bank jubelnd gefeiert wurde.

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Der BVB-Kapitän zeigte eine starke Vorstellung in der Defensive und ließ in der Abwehr nichts anbrennen. Er krönte seine Leistung mit einem Kopfballtreffer nach einem Wirtz-Freistoß, der den Stand auf 3:0 erhöhte. Wirtz agierte dabei sehr diszipliniert und ballsicher, auch wenn er initial einige Abspielfehler machte, sich aber schnell an das Spieltempo anpasste. Seine Präsenz im Mittelfeld ermöglichte es den Stürmern, sich frei zu bewegen.

Nico Schlotterbeck und Jamal Musiala gestalten die Offensive

Nico Schlotterbeck traf nach 41 Minuten zum umjubelten 1:0, nachdem er von der Außenbahn einen überragenden Abschluss gesetzt hatte. Zuvor hatte er mit einem Drehschuss nach 32 Minuten nur den Pfosten getroffen. Schlotterbeck bereitete auch das 3:0 per Freistoß für Jamal Musiala vor und sicherte sich somit einen Anteil an den ersten drei Toren. Seine Offensive war gefährlich, auch wenn er bei seinen Schüssen teilweise Pech hatte.

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Jamal Musiala überzeugte als Rechtsaußen und setzte kurz nach der Pause einen Drehschuss knapp neben das Tor. In der Schlussphase war er nicht mehr zu bremsen und sorgte für das 4:0 durch eine Vorlage für Wirtz. Sein Engagement und seine Laufrufe sorgten für permanente Gefahr auf der rechten Seite und zwangen die niederländische Abwehr zu ständigen Fehlern. Musiala zeigte nach seinem Traum-Debüt gegen Serbien erneut eine konstant gute Form.

Manuel Neuer und Joshua Kimmich stabilisieren das Team

Manuel Neuer bestand sein 47. Länderspiel und verhinderte in der zweiten Hälfte bei Cody Gakpos Distanzschuss in der 57. Minute das 1:1. Obwohl er aufgrund der unsauber zu Ende gespielten niederländischen Konter selten geprüft wurde, blieb er die gesamte Partie hindurch sicher im Tor. Nach dieser wichtigen Parade wurde er kaum noch gefordert, was die defensive Stabilität der gesamten deutschen Elf unterstrich.

Josua Kimmich agierte als Kapitän in seinem 118. Länderspiel als alleiniger Sechser und zeigte eine Klasse-Vorstellung. Er war ballsicher, zweikampfstark und legte mit seiner Vorarbeit zum 1:0 sowie zur 5:0-Führung den Grundstein für den Sieg. In der zweiten Halbzeit verbesserte er sich noch weiter und kontrollierte das Spieltempo in allen Bereichen. Seine Disziplin und Abgeklärtheit waren entscheidend für den sicheren Sieg.

Torsten Frings und Niclas Füllkrug bringen weitere Tore

Torsten Frings, der auf der Rechtsverteidiger-Position agierte, zeigte erneut ein hohes Laufpensum und rückte immer wieder nach vorne. Er bereitete Scherhants Pfostenschuss vor und hatte defensiv zunächst leichte Probleme gegen Cody Gakpo, den er im Laufe der Partie aber in den Griff bekam. Frings sorgte für Breite und Gefahr auf der Außenbahn, obwohl er sich nach vorne hin zurückhielt, um Scherhant den Rücken freizuhalten.

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Der 5:0-Endstand fiel in der 77. Minute durch ein perfekt gesetztes Tor von Frings. Zuvor war Niclas Füllkrug für Havertz eingewechselt und hatte durch seine Mittelpositionierung Platz für Schlotterbeck geschaffen, der per Freistoß das 3:0 vorbereitete. Füllkrug selbst war bemüht, aber ungefährlich und wurde nach 64 Minuten ausgewechselt. Die Niederlande konnten gegen die deutsche Defensive kaum Chancen herstellen, da Spieler wie Tah und Frings souverant agierten.

Reservekräfte und taktische Weichenstellungen für die Zukunft

Leon Pavlović tat sich auf der ungewohnten Achter-Position zunächst etwas schwer, fand aber nach dem Wechsel deutlich präsenter und sicherer in das Spiel. Er scheiterte mit einem 18-Meter-Schuss in der 74. Minute nur an Verbruggen. Auch Lennart Karl kam ab der 82. Minute ins Spiel, ohne jedoch noch entscheidend in das Ergebnis einzugreifen. Die taktische Flexibilität zeigte, dass Deutschland auf alle Situationen vorbereitet war.

Der Sieg festigt die Position der deutschen Mannschaft und zeigt die Tiefe im Kader. Mit einer klaren Ansage und individueller Klasse wurden die Niederlande besiegt. Die Leistung von Wirtz, Kimmich und Schlotterbeck gibt dem Team großes Vertrauen für die kommenden Aufgaben. Die Niederlande mussten sich mit einer deutlichen Niederlage geschlagen geben und haben noch Anpassungsbedarf in der Defensive.