Die deutsche Nationalmannschaft besiegt die Niederlande klar mit 5:0 im Berliner Olympiastadion. Tore durch Wirtz, Scherhant und Gruda führen zum Einzug ins Nations-League-Viertelfinale.

Das DFB-Team unter Bundestrainer Jürgen Klopp hat die deutsche Nationalelf nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im Sommer zurück an die Spitze geholt. Im Berliner Olympiastadion besiegte das Team die Niederlande mit einem klaren Ergebnis von 5:0. Dieser Sieg markiert den dritten Erfolg in der sechsten Länderspiel-Statistik unter der Leitung von Klopp und stellt seinen bisher größten Triumph als Chef-Trainer dar. Die Mannschaft marschiert damit souverän ins Viertelfinale der Nations League ein und hat die Stimmung im Stadion wieder vollständig auf ihre Seite gebracht.

Klopp führt DFB-Team zum klaren Sieg über die Niederlande

Nach über einhundertachtzig Tagen ohne großen Triumph hat die Nationalmannschaft in der Hauptstadt eine demonstrative Leistung gezeigt. Florian Wirtz erzielte dabei zwei Tore und wurde zum zentralen Akteur des Abends. Unterstützt wurde er durch Neuinfektionen in der Offensive wie Derry Scherhant und Brajan Gruda. Auch Nico Schlotterbeck trug mit einem Treffer zum Gesamtergebnis bei und sorgte für zusätzliche Freude im Kader. Vor drei Tagen hatten die Niederlande Griechenland noch mit 7:0 besiegt, was die Bedeutung dieses Auftritts für die deutsche Mannschaft noch unterstreicht.

Also read Joachim Löws Analyse: Jürgen Klopps Stärken und Herausforderungen als Bundestrainer

Torschützen und taktische Neuerungen unter Klopp

Drei Tage vor dem Spiel äußerte Jürgen Klopp gegenüber der ARD seinen Anspruch an die Mannschaft. Er betonte, dass die Atmosphäre im Stadion zwar klassig sei, aber jedes Spiel zeigen müsse, dass bei den Spielern etwas Neues passe. Genau das geschah im Berliner Olympiastadion. Das Team zeigte Traumtore und aggressives Pressing im typischen Klopp-Stil. Im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Serbien gab es zwei personelle Veränderungen. Nico Schlotterbeck und Jeremie Frimpong kamen in die Starting XI, während Maxence Lacroix und Philip Max die Bank hüteten.

Advertisement

Individualleistungen und Glücksmomente beim 5:0

Die Offensive der deutschen Nationalmannschaft war äußerst effizient. Freiburgs Derry Scherhant zirkelte den Ball in der vierzigsten Minute ins Netz und machte damit seine Familie, die live im Stadion anwesend war, besonders glücklich. Neun Minuten zuvor hatte er bereits den Pfosten getroffen. Leipzig-Neuzugang Brajan Gruda steuerte ebenfalls ein Tor bei und bereitete zwei weitere vor. Das DFB-Team zeigte sich dabei zwar glücksverwöhnt, als sich Summerville vor Manuel Neuer verschoss, aber die Offensive war dominant. Kai Havertz blieb als Sturmspitze unauffällig, agierte aber als wichtiger Taktgeber im Mittelfeld neben Joshua Kimmich und Jamal Musiala.

Ausblick auf Nations-League-Viertelfinale und EM-Quali

Mit dem 5:0-Sieg hat das DFB-Team den Gesamtsieg in der Gruppenphase gesichert. Die Tordifferenz von 8:1 in den letzten zwei Spielen zeigt die offensive Wende der Mannschaft. Am Freitag steht die Auslosung für das Viertelfinale der Nations League an. Zudem ist am 6. Dezember die Auslosung zur Europameisterschaft-Qualifikation geplant. Die Fans singen wieder Lieder wie "Oh, wie ist das schön!" und die Freude auf die kommenden Spiele ist wieder spürbar groß. Die Nationalmannschaft hat gezeigt, dass sie unter der neuen Führung wieder Spaß macht und auf hohem Niveau Fußball spielt.