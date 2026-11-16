Deutschland zieht unter Trainer Jürgen Klopp ins EM-Viertelfinale ein. Mit einem 5:0-Sieg gegen die Niederlande in Berlin dominierte die Elf.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft unter Trainer Jürgen Klopp hat die Qualifikation für die K.-o.-Runde der Europameisterschaft sicher erreicht. Im Olympiastadion von Berlin besiegte das Team die Niederlande deutlich mit 5:0. Das Ergebnis ist der höchste Sieg gegen den direkten Nachbarn seit 1959 und bedeutet zugleich den Einzug ins Viertelfinale.

Historischer Sieg im Geburtsstadt-Kontext

Der gebürtige Berliner Bryan Scherhant, der fünf Minuten vom Olympiastadion aufgewachsen ist, bereitete die erste große Momentaufnahme vor. In der 41. Minute sorgte er für die Führung, nachdem er einen wunderschönen Treffer in den Torwinkel erzielt hatte. Dieses Spiel war sein 50. Duell mit der A-Nationalmannschaft. Kurz darauf erhöhte Florian Wirtz in der 60. Minute auf 2:0. Wirtz hatte ebenfalls sein 50. Länderspiel bestritten und nutzte einen Doppelpass mit Scherhant, um den Ball sehenswert ins Netz zu befördern.

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Taktische Anpassungen und Abwehrprobleme

Trainer Jürgen Klopp forderte von seiner Mannschaft, die gefürchteten Konter der Oranje-Auswahl zu unterbinden. Da die Niederlande auf Stars wie Virgil van Dijk oder Frenkie de Jong verzichten mussten, versuchte Deutschland, den Gästen "den Stock in die Speichen zu stecken". Klopp änderte die Viererkette an zwei Positionen. Dies sorgte zunächst für Unsicherheit, da das Team in Geschwindigkeit Defizite offenbarte. Abwehrspieler Nico Schlotterbeck und seine Kollegen hatten Glück, dass der niederländische Spieler Crysencio Summerville in der 19. Minute bei einem Schussversuch nach einem Gegenstoß ausrutschte. Auch Donyell Malen verpasste in einer weiteren Situation die mögliche Führung.

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Emotionale Abschiede und neuer Ausrüster

Der Abend war auch von Abschieden geprägt. Nach 77 Jahren结束了 die Zusammenarbeit mit dem Ausrüster Adidas. Ab 2027 wird die DFB-Elf in Trikots von Nike auflaufen. Der langjährige Nationalspieler verabschiedete sich nach 86 Länderspielen in seiner Geburtsstadt Berlin mit einem "Tschüss". Trotz des großen Erfolgs betonte Klopp die mentale Haltung. Ihm sei "wahnsinnig wichtig", dass sein Team die Lust verspüre, in engen Räumen Fußball zu spielen. Vor allem Brajan Gruda, die Entdeckung nach dem Sieg in Serbien, zeigte sich linkslastig aktiv.

Ausblick auf die Viertelfinalauslosung

Als Gruppensieger hat Deutschland die Möglichkeit, bei der Auslosung der K.-o.-Runde am Freitag um 12:00 Uhr im Schweizer Nyon auf starke Gegner wie Weltmeister Spanien oder Belgien zu treffen. Die Viertelfinale finden im März statt, wobei Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Das vierte Tor sorgte für unverhoffte Höhen, als Nico Schlotterbeck einen Freistoß von Brajan Gruda verwertete. Das fünfte Tor folgte nach der Vorarbeit von Scherhant, wobei Gruda erneut beteiligt war. Das Ergebnis steht, und die deutsche Mannschaft kann nun auf die nächste Herausforderung fokussieren.