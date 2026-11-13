Deutschland besiegt Serbien 3:1 mit Klopp-Zweit-Heimsieg

Jürgen Klopp führt die Nationalelf nach Belgrad zum zweiten Heimsieg. DFB gewinnt 3:1 gegen Serbien und baut Druck auf die Niederlande auf.

Das DFB-Team hat das vorletzte Gruppenspiel der Nations League in Belgrad mit einem klaren 3:1-Sieg gegen die Nationalmannschaft Serbien s für sich entschieden. Dieses Ergebnis stellt für Bundestrainer Jürgen Klopp (59) den zweiten Erfolg im fünften Spiel seiner Amtszeit dar. Nach dem früheren Sieg in München mit 2:0 folgen nun ein weiterer Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage in dieser Phase. Rund 5000 Kinder waren im Stadion anwesend, um den Kampf auf dem vom Dauerregen gezeichneten Rasen live zu verfolgen. Der Sieg ist die logische Konsequenz aus einem durchdachten Spielplan unter schwierigen Bedingungen.

Qualifikation für das Finale in Berlin

Mit diesem Erfolg macht die deutsche Elf den ersten wichtigen Schritt zur Qualifikation für das Finale der Nations League am Montag im Berliner Olympiastadion. Dort trifft die Auswahl am 19. März um 20.45 Uhr auf den Tabellenführer aus den Niederlanden, wobei das Spiel auf ARD und im Live-Ticker von BILD übertragen wird. Um den Einzug ins Viertelfinale oder zumindest den ersten Platz in der Gruppe zu sichern, reicht im Vergleich zu den Holländern mindestens der zweite Platz. Aktuell liegen die Deutschen drei Punkte hinter den führenden Niederländern. In einem parallelen Spiel verzeichnete die griechische Nationalmannschaft einen deutlichen 7:0-Auswärtserfolg gegen die Färöer-Inseln.

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Komplexe Szenarien für das Viertelfinale

Die mathematische Situation erfordert präzises Kalkül für die verbleibenden Partien. Gewinnen die Griechen in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Serbien, braucht Deutschland im letzten Match gegen die Niederlande zwingend einen Sieg, um die K.o.-Runde zu erreichen. Ohne diesen Erfolg wäre die Teilnahme am Viertelfinale bereits nach der Gruppenphase beendet. Es gibt zudem ein kurioses Szenario: Selbst ein Sieg gegen die Niederlande könnte nicht ausreichen, wenn die Griechen ebenfalls gewinnen. Dann könnten die Niederlande, Griechenland und das DFB-Team am Ende alle elf Punkte sammeln. Bei dieser Punktgleichheit zählt zunächst der direkte Vergleich, gefolgt von der Tordifferenz in den direkten Begegnungen. Die DFB-Elf muss also nicht nur gewinnen, sondern möglichst mit hoher Quote.

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Traumstart und dominante Leistung

Trotz des Drucks, den Lothar Matthäus vor dem Anpfiff bei RTL als zwingend notwendig bezeichnete, hielt die Klopp-Elf gegen das punktlose Schlusslicht, das auf dem 44. Platz der FIFA-Weltrangliste steht, stand. Das DFB-Team erzwang einen Traumstart: Nach einer Ecke von Antonios Mittelstädt köpft Kai Havertz den serbischen Abwehrmann Srdjan Babic. Der Ball prallte von dessen Bauch in den eigenen Kasten und sorgte für die Führung zum 1:0 in der dritten Minute. In der vierzehnten Minute erhöhte Florian Wirtz auf 2:0. Er bediente Havertz nach einer schönen Kombination, dessen Schuss von Serbiens Schlussmann Vanja Milinkovic-Savic abgewehrt wurde. Der Abpraller landete direkt bei Wirtz, der den Keeper überlupfte und den Ball lässig ins Tor schob. Wirtz zeigt sich seit Wochen in Topform und traf bereits im Hinspiel zum 2:0.

Rot für Dragojevic und Ausblick auf Holland

Die Partie wurde von wenigen dramatischen Momenten geprägt. Das vermeintliche 4:1 des deutschen Kapitäns Joshua Kimmich wurde vom spanischen Schiedsrichter Javier Alberola Rojas wegen Abseits im Vorfeld zurückgegeben. Ein Schuss von Ugnius Šerkauskas klatschte noch an den Pfosten. Marc-André ter Stegen hielt stark gegen Aleksandar Mitrovic. In der siebten Minute erhielt Vanja Dragojevic nach einem Tritt gegen Kimmich die rote Karte. Das einzige Manko für Jürgen Klopp ist, dass das erste Stürmer-Tor seiner Ära noch auf sich warten lässt. Auch DFB-Rückkehrer Niclas Füllkrug steckte als Joker nicht. Die Bayern-Figur erhielt auf dem rechten Flügel den Vorzug vor Lennart Karl. Lothar Matthäus verglich das Tor von Gruda mit seinem eigenen Treffer zum 3:1 beim WM-Auftakt 1990 in Mailand gegen Jugoslawien. Dennoch bleibt die Fokus auf das nächste Spiel gegen die Niederlande, wo Punkte gut gebraucht werden können.