Deutschland besiegt Serbien im WM-Qualifikationsspiel mit 3:1

Die deutsche Nationalmannschaft dominiert in Belgrad und gewinnt das wichtige Qualifikationsspiel gegen Serbien deutlich mit 3:1. Kapitän Kimmich und Trainer bestätigen die starke Leistung.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Belgrad ein wichtiges Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft mit einem klaren 3:1-Sieg gegen Serbien abgeschlossen. Trotz anhaltendem Dauerregen und rutschigen Platzverhältnissen in der serbischen Hauptstadt behielt die DFB-Auswahl die Oberhand und sicherte sich die drei Punkte, um die Gruppenziele fest im Blick zu behalten.

Dominante erste Halbzeit mit Führung durch Kimmich

Deutschland startete äußerst effektiv in die Partie und kontrollierte das Geschehen vor allem in der ersten Halbzeit nahezu vollständig. Kapitän Joshua Kimmich erzielte nach seiner Einwechslung den ersten Treffer für die deutsche Elf, was seine eigenen Worte untermauert, dass das Spiel im Training bereits als Startaufstellung angekündigt war. Nach dem ersten Kontakt sah er viel Platz und nutzte diesen instinktiv, wobei er die fehlende Gegenwehr der Serben bewusst ausnutzte.

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Die deutsche Mannschaft ging verdient mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause. Josko Gvardiol sorgte später für die weitere Entlastung, indem er die wenigen Gegenversuche Serbiens, die kurz nach der Pause aufflackerten, effektiv unterband. Die Defensive um Kapitän Kimmich zeigte sich unerschütterlich und ließ den Gastgeber nie ernsthaft in Gefährdungslage kommen.

Strategische Anpassungen und serbische Gegenwehr

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Serbien den Druck, indem es vermehrt lange Bälle in die deutsche Hälfte spielte. Dadurch wurde das Spiel etwas hektischer und der bespielbare Platz durch den Regen zunehmend schwieriger zu gestalten. Die deutsche Mannschaft musste sich jedoch nicht anpassen lassen und behielt die Kontrolle über das Spielgeschehen, indem sie konsequent das eigene Spiel durchzog.

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Trotz der angespannten Bedingungen gelang es Deutschland, das Ergebnis nicht mehr in Gefahr zu bringen. Trainer Julian Nagelsmann lobte die Mannschaft für ihre herausragende Leistung und betonte, dass man sich an die hohe Qualität gewöhnen müsse. Die Intensität und das hervorragende Gegenpressing sorgten dafür, dass Serbien das Leben extrem schwer gemacht wurde.

Reaktionen der Akteure und strategische Bedeutung

Joshua Kimmich erklärte nach dem Spiel, dass er die ganze Zeit gelächelt habe, da dies ein Traum für ihn und seine Familie war. Er verwies darauf, dass die Serben nie wirklich in Gefahr kamen, obwohl man zwei oder drei Standardsituationen zulassen musste. Die Mehrheit des Spiels wurde auf der gegnerischen Hälfte ausgetragen, was die Dominanz der deutschen Elf unterstreicht.

Julian Nagelsmann betonte, dass man angesichts der aktuellen Situation in der Gruppe gewinnen musste, um sich auf das Endspiel in Berlin vorzubereiten. Er zeigte sich zufrieden damit, dass die Welt da draußen sieht, was die deutsche Mannschaft leisten kann. Die vielen herausragenden Momente im Spiel zeigten, dass die Mannschaft trotz möglicher formaler Schwächen in der Lage ist, ernsthafte Schwierigkeiten für die Gegner zu schaffen.

Ausblick auf die weitere Qualifikationsrunde

Der klare Sieg festigt die Position der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppe und bereitet das Team auf die nächsten Aufgaben vor. Die Leistung in Belgrad dient als wichtiger Beweis für die aktuelle Formstärke und taktische Disziplin der DFB-Auswahl. Alle Beteiligten blicken nun mit Zuversicht auf die restlichen Qualifikationsspiele.