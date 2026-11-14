Deutschland besiegt Serbien mit 3:1 in der Nations League

Die deutsche Nationalmannschaft gEwinnt unter Jürgen Klopp 3:1 gegen Serbien in der Nations League. Florian Wirtz und Brajan Gruda treffen, Mittelstädt bereitet vor. Blicke auf die Viertelfinal-Chancen.

Deutschland besiegt Serbien in der Nations League

Die deutsche Nationalmannschaft hat unter der Leitung von Head Coach Jürgen Klopp ein beeindruckendes Spiel gegen Serbien in Belgrade absolviert und sich mit einem klaren 3:1-Sieg die zweite Partie in der UEFA Nations League gesichert. Das Match, das bei starkem Regen in einem eher leeren Stadion stattfand, zeichnete sich durch eine dominante Leistung der deutschen Elf aus, die den Ball sicher besaß und durch hohe Intensität sowie exzellente Spiel Muster auffiel. Der Start in das Spiel verlief für die deutschen Gäste perfekt, da Maximilian Mittelstädt bereits in der dritten Minute einen Eckstoß von der linken Seite hereingab, den Kai Havertz weiterköpfte und der serbische Verteidiger Srđan Babić daraufhin ins eigene Tor bugsierte. Diese frühe Führung legte den Grundstein für den weiteren Verlauf des Spiels, in dem Deutschland nahezu die gesamte Partie auf der gegnerischen Hälfte agierte und die gegnerische Abwehrkette mit ihren schnellen Kombinationen ständig wieder untEr Druck setzte.

Nach der Pause zeigte der VfB Stürmer Florian Wirtz sein Können und erhöhte in der 14. Minute auf 2:0, was die Führung der deutschen Auswahl weiter festigte. die serbische Mannschaft versuchte zwar, sich nach der Pause stärker ins Geschehen einzumischen und spielte aggressiver, doch die deutsche Mannschaft hielt stand und demonstrierte ihre strukturelle Stärke. Brajan Gruda, der in diesem Spiel sein Debüt für die Nationalmannschaft feierte, sorgte dann in der 50. Minute für den entscheidenden dritten Treffer. gruda beschrieb sein Torgefühl als reinen Instinkt, bei dem er nach dem ersten Touch den Raum sah und ohne lange zu überlegen zum Abschluss kam. Für ihn war es ein Traum, der mit einem Tor noch schöner wurde. Trotz der engen Spielzeit hatte der junge Offensivakteur das Gefühl, als könne er wirklich super sein, was auch Klopp in seiner Bilanz bestätigte.

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Dennoch blieb Serbien nicht ohne Ehrgeiz im Spiel, da Srđan Babić in der 56. Minute sein frühes Eigentor gutmachte und für den Ehrentreffer zum Endstand von 1:3 sorgte. Das Spiel hatte zudem eine dramatische Wendung am Ende, als zwei serbische Ersatzspieler, Vanja Dragojevic und Andrija Zivkovic, in der Schlussphase vom Platz gestellt wurden, was Serbien auf neun Spieler reduzierte. jürgen Klopp bewertete die Leistung seiner Mannschaft als fantastisch und hob besonders den Konterpressing und die Intensität hervor. Er meinte, man müsse sich daran gewöhnen, wirklich gut zu sein,und betonte,das man nicht erwarten könne, dass sich alles sofort perfekt einstellt. Der Coach war überzeugt, dass die Muster im Spiel exzellent aussahen und man sich auf das kommende Finale in Berlin freut, wo man weiterhin um den Einzug in die Viertelfinals kämpfen wird.

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Spannung im Gruppenfeld und Blick nach Berlin

Deutschland befindet sich weiterhin in einer soliden Position, um die Qualifikation für die Viertelfinals der Nations League zu erreichen. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande am kommenden Montag in Berlin kann die Mannschaft zwischen dem ersten und dritten Platz der Tabelle liegen. Die Ergebnisse in anderen Gruppen spielen dabei eine Rolle, da Deutschland wahrscheinlich triumphieren muß,um sich sicher durchzusetzen, es sei denn, Serbien schlägt Griechenland im Auswärtsspiel. Die deutschen Verantwortlichen bleiben optimistisch und blicken mit Zuversicht auf das bevorstehende Heimspiel, in dem die Mannschaft ihre aktuelle Form weiterentwickeln und die Qualifikation perfektionieren möchte. Die Optionen für das Aufgebot sind vielseitig,was Klopp zuversichtlich stimmt.

Parallel: U21-Niederlage und internationale Erfolge

Neben der A-Nationalmannschaft gab es auch bei den anderen Teams Berichte aus der November-Internatsblöcke. Die deutsche U21-Auswahl musste in Essen ein 2:1 gegen Belgien hinnehmen, wobei Muhammed Damar für die deutsche Elf traf, was jedoch nicht reichte,um den Sieg zu feiern. Dennis Seimen kehrte nach einer Verletzung ins Tor zurück, während Dzenan Pejcinovic nach 79 Minuten ausgewechselt wurde. Gleichzeitig feierten andere deutsche Spieler im Ausland Erfolg, wie Bilal El Khannouss,der mit Marokko in der AFCON-Qualifikation mit 5:1 gegen Niger gewann und somit mit seinem Team die Gruppe anführt. Diese parallelen Ergebnisse unterstreichen die breite Präsenz deutscher Talente auf internationaler Ebene.