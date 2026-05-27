Deutschland braucht einen wirtschaftspolitischen Befreiungsschlag

Die anhaltende Wirtschaftskrise in Deutschland ist nicht allein auf globale Ereignisse zurückzuführen, sondern auch auf hausgemachte Versäumnisse. Ein grundlegender Reformkurs ist notwendig, um das Land wieder wettbewerbsfähig zu machen.

Deutschland steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, deren Ursachen nicht nur in globalen Verwerfungen wie der Coronapandemie oder den Konflikten im Nahen Osten liegen. Verantwortliche in Politik und Wirtschaft verweisen gerne auf diese externen Schocks, um die anhaltende Schwäche zu erklären.

Doch dieser Erklärungsansatz blendet aus, dass die Schwere und Dauer der Belastungen auch hausgemacht sind. Die Bundesregierung hat es versäumt, rechtzeitig strukturelle Reformen anzustoßen. Stattdessen wurde auf kurzfristige Hilfen und Subventionen gesetzt, die das Land tiefer in die Abhängigkeit von fossilen Energien und unsicheren Lieferketten getrieben haben. Die Folge ist eine Wirtschaft, die international an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat und deren Wachstumspotenzial durch überbordende Bürokratie, hohe Steuern und eine zögerliche Digitalisierung erstickt wird.

Ein wirtschaftspolitischer Befreiungsschlag ist notwendig, um das Land wieder auf Kurs zu bringen. Der Vergleich mit der Nachkriegszeit zeigt, was Deutschland bereits einmal geleistet hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang der Aufstieg zu einer führenden Industrienation durch harte Arbeit, kluge Reformen und den Willen zur Innovation. Die Wiedervereinigung war eine historische Herausforderung, die durch die Integration der ostdeutschen Planwirtschaft in die Soziale Marktwirtschaft bewältigt wurde.

Diese Erfolge waren möglich, weil die Politik langfristig dachte und entschlossen handelte. Heute hingegen fehlt es an einer übergeordneten Strategie. Die Energiepolitik ist von Unsicherheit geprägt, der Ausbau erneuerbarer Energien kommt nur schleppend voran, und die Infrastruktur bröckelt. Die Schuldenbremse wird zwar als heilig betrachtet, doch sie verhindert notwendige Investitionen.

Stattdessen wird Geld in teure Subventionen gesteckt, die nicht zukunftsfähig sind. Es ist an der Zeit, sich von der Illusion zu verabschieden, dass ein Wandel ohne schmerzhafte Einschnitte möglich ist. Ein Wirtschaftswunder lässt sich nicht am Kartentisch der Ministerialbürokratie verordnen. Die Idee eines 'grünen Wirtschaftswunders', das allein durch staatliche Vorgaben entstehen soll, ist ein Irrglaube.

Kluge Politik muss vielmehr die Rahmenbedingungen schaffen, damit Unternehmen investieren können. Dazu gehören eine verlässliche Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen, ein Abbau der Bürokratie, eine Reform des Steuersystems und eine massive Digitalisierung der Verwaltung. Auch die Bildungspolitik muss gestärkt werden, um Fachkräfte auszubilden und Innovationen zu fördern. Die Bundesregierung muss ihren Hang zur Detailsteuerung ablegen und stattdessen auf Marktmechanismen setzen.

Nur so kann das Potenzial Deutschlands wieder entfaltet werden. Die Rückkehr zu einer Sozialen Marktwirtschaft, die nicht von Ideologien, sondern von Pragmatismus geprägt ist, ist der einzig gangbare Weg. Deutschland hat schon größere Herausforderungen gemeistert - es ist an der Zeit, dies erneut zu beweisen





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