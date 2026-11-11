Der DOSB‑Datensatz über 30 Millionen Mitgliedschaften in Sportvereinen, die rasche Modernisierung der Sportstätten, die Inanspruchnahme der Sportmilliarde und die gesellschaftliche Rolle des Sports in Deutschland werden in einem ausführlichen Bericht beleuchtet.

Der deutsche Sport erlebt einen historischen Meilenstein: Laut einer aktuellen Erhebung des Deutschen Olympischen Sport bundes (DOSB) überschreiten die Mitgliedschaften in Sport vereinen die Marke von 30 Millionen.

Diese Rekordzahl verdeutlicht nicht nur die stetige Zunahme an Personen, die sich der sportlichen Gemeinschaft anschließen, sondern auch das wachsende Bewusstsein für Gesundheit, Lebensqualität und gemeinschaftliches Engagement. Der DOSB-Vorstandsvorsitzende Otto Fricke (60) erläuterte im Gespräch mit SPORT BILD, dass die Zahl je nach Kontext noch höher liegen könnte, da viele Menschen ohne Vereinsbindung regelmäßig Sport treiben. Besonders gratulierend sei die stabile Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die in alle Generationen das Interesse am gezielten und geselligen Sport festigt.

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Sanierungsbedarf und Förderprogramme für Sportstätten

Neben dem positiven Bild des Nachwuchses himmelten sich zugleich Bedenken über den Zustand der Sportstätten. Fricke machte deutlich, dass der Sanierungsbedarf für den Breitensport zwischen 30 und 40 Milliarden Euro liegt - ein Problem, das vor allem den Ländern und Gemeinden in die Verantwortung fällt. Als Beispiel führte er die verfallenen Hallen in Duisburg‑Rheinhausen an, deren Rost und Unebenheiten nicht nur ästhetisch schändlich, sondern auch gefährlich seien.

Der DOSB betont, dass die Sportförderung der Bundesregierung - in Form der Sportmilliarde - entscheidend zum Auf- und Ausbau der Infrastruktur beiträgt. Für die Jahre 2025 und 2026 sollen je 333 Millionen Euro bereitgestellt werden, und Fricke bittet um weitere Fördervereinbarungen für 2027 und 2028, um langfristige Verbesserungen zu sichern.

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Fricke verbindet die fremmal positive Einstellung der Politik und der Bevölkerung zum Sport mit einem konkreten Ziel: ein stärker vernetztes Gesundheitssystem, in dem der Sport als Mittel zur Prävention von chronischen Erkrankungen und zur Erhöhung der Lebenserwartung dient. Er betont, dass gerade das Modell der Olympischen Spiele zeigt, wie Sport als Antriebskraft wirken kann - ein Ansatz, den Deutschland seit den Spielen 1972 verfolgt.

Zukunftsporter und gesellschaftliche Entwicklung

In Bezug auf die Rentenreform und die Zukunft der Minijobs in Sportvereinen sieht er noch Unsicherheiten, betont jedoch, dass die Bundesregierung und die Sportorganisationen bereit sind, die Zusammenarbeit zu verbessern, um die Versorgungsvoraussetzungen für Zukunftsportler zu gewährleisten. Insgesamt ist die Rekordrekord-Mitgliedschaft ein starkes Signal, dass die deutsche Sportnation weiter wächst und sich der unbegrenzte Wert des sportsbezogenen Gemeinschaftsgefühls bewährt.

Die bundesweite Unterstützung des Sports, zusammen mit einem klaren Handlungsplan für die Modernisierung der Sportstätten, wird als wesentliche Schlüsselelemente für eine nachhaltige Entwicklung der Sportkultur angesehen, die sowohl die aktuelle Generation als auch die kommenden Anstöße fördert. Zusammenfassend schafft die Interaktion von Sport, Politik und Gesellschaft eine starke Basis, die mit einem Ausbau von Sportstätten, verbesserten Förderprogrammen und gezielten Gesundheitskampagnen zu stabilen Verbundnetzen von Sportlern, Fitnesseinrichtungen und gesellschaftlicher Teilhabe führen wird.